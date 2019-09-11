Денісова: "ЛНР" передала Києву 54 ув'язнених

Представники так званої "Луганської народної республіки" у четвер, 12 вересня, біля міста Щастя передали українській стороні 54 громадянина України, які утримувалися у в'язницях. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, наймолодшому із переданих осіб 26 років, найстаршому - 61 рік. Засуджені особи проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей і Києва. Денісова уточнила, що відразу після проходження всіх необхідних процедур уже до кінця дня одну людину буде звільнено у зв'язку із закінченням терміну відбування покарання.

Також було передано десять кримінальних справ, за якими засуджені особи зможуть звернутися до судових органів у порядку апеляції або касації. Денісова наголосила, що право цих громадян на вільний доступ до правосуддя буде відновлено.

Ця передача у'язнених громадян українській стороні була вже сьомою. Загалом із грудня 2018 року з непідконтрольної Києву частини Луганської області було передано 373 засуджених українців, а з Донецької - 13. З них 105 осіб було звільнено. За словами Денісової, робота з передачі утримуваних осіб триває.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) незаконно утримують 227 українців. Водночас у Росії та анексованому Криму перебувають 110 українських громадян, яких Київ має намір звільнити, зазначила Денісова.