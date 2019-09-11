 Денісова: ″ЛНР″ передала Києву 54 ув′язнених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

Денісова: "ЛНР" передала Києву 54 ув'язнених

Представники сепаратистів передали Києву 54 людини, які утримувались у в'язницях в самопроголошеній "Луганській народній республіці". Засуджені зможуть звернутись до судів з оскарженням вироків.

Нинішня передача ув'язнених з ОРДЛО стала вже сьомою

Нинішня передача ув'язнених з ОРДЛО стала вже сьомою

Представники так званої "Луганської народної республіки" у четвер, 12 вересня, біля міста Щастя передали українській стороні 54 громадянина України, які утримувалися у в'язницях. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її даними, наймолодшому із переданих осіб 26 років, найстаршому - 61 рік. Засуджені особи проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей і Києва. Денісова уточнила, що відразу після проходження всіх необхідних процедур уже до кінця дня одну людину буде звільнено у зв'язку із закінченням терміну відбування покарання.

DW.COM

Представники "ЛНР" передали Києву 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання на підконтрольних українській владі територіях, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. (24.05.2019)

Передача засуджених осіб з непідконтрольних Києву територій Луганщини відбулась у місті Щастя. З грудня 2018 року звідти переміщено уже 319 осіб. (24.07.2019)

Також було передано десять кримінальних справ, за якими засуджені особи зможуть звернутися до судових органів у порядку апеляції або касації. Денісова наголосила, що право цих громадян на вільний доступ до правосуддя буде відновлено.

Ця передача у'язнених громадян українській стороні була вже сьомою. Загалом із грудня 2018 року з непідконтрольної Києву частини Луганської області було передано 373 засуджених українців, а з Донецької - 13. З них 105 осіб було звільнено. За словами Денісової, робота з передачі утримуваних осіб триває.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) незаконно утримують 227 українців. Водночас у Росії та анексованому Криму перебувають 110 українських громадян, яких Київ має намір звільнити, зазначила Денісова.

  • Стріт-арт як форма протесту

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Стріт-арт як форма протесту

    З 11 липня до 6 серпня 2014 року на вулицях Донецька з'являлися персонажі Сергія Захарова, який працював під ніком "Мурзилка": символічні, як озброєний люмпен-пролетарій Шаріков, чи добре впізнавані, як бойовик Моторола. Вирізані з картону фігури художник розміщував на вулицях свого рідного міста.

  • Це ти?

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Це ти?

    Захарова вистежили - імовірно, "вели за телефоном" - арештували і відвезли до захопленої сепаратистами будівлі СБУ. Там художнику поставили тільки одне питання: "Це ти?" Після цього - десять днів побиття і катувань. Далі - випадкове звільнення і повторне затримання.

  • Плюнув у ікону - отримуй

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    "Плюнув у ікону - отримуй"

    На думку тих, хто проводив допити, Захаров "плюнув у ікону", зобразив "міністра оборони" "ДНР" Ігоря Стрєлкова з піднесеним до скроні пістолетом. "Били дерев'яними битами і гумовими кийками", - розповідає Сергій.

  • Жінка серед катів

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Жінка серед катів

    "Серед тих, хто допитував, була жінка-кат у балаклаві, - згадує художник. - Вона також била і катувала".

  • Скуті одним ланцюгом

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    "Скуті одним ланцюгом"

    Сергій Захаров провів десять діб скутим одними наручниками з "хлопцем із Шахтарська". "Це було жорстко, - коментує Сергій. - І поїсти удвох, і в сортир, пардон, удвох. Рука майже втратила чутливість".

  • Інсценування розстрілу

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Інсценування розстрілу

    Сергія Захарова і його напарника водили і "на розстріл". Загалом Сергія тричі піддавали "інсценуванню розстрілу". Художник вижив, про долю "того хлопця" він нічого не знає.

  • Щасливе звільнення

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Щасливе звільнення

    Сергію Захарову двічі вдавалося вибратися із сумнозвісного "підвалу", оскільки, за його словами, рідні змогли зв'язатися із якоюсь "шишкою" у лавах нової влади і "вплинути на ситуацію".

  • Агресивний хаос

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Агресивний хаос

    Уродженець і корінний житель Донецька Сергій Захаров вбачає у тому, що сталося на Донбасі, "повстання люмпенів" за активної підтримки російських спецслужб і добровольців, які приїхали "постріляти, розважитися".

  • Комікс як форма психотерапії

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Комікс як форма психотерапії

    Сергій Захаров нині живе в Києві. Робота над коміксом, у якому він розповідає про свої поневіряння, стала для нього ефективною формою психотерапії. Але не тільки. "Собі я вже допоміг. Тепер хочу допомогти іншим", - говорить митець.

    Автор: Анастасия Буцко, Наталія Мехед


DW.COM

Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

Сергій Захаров - засновник арт-групи "Мурзилки". За три тижні протестної діяльності "донецький Бенксі" поплатився півтора місяцями катувань, про що він тепер розповідає у своїх малюнках. (25.01.2016)  

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"ЛНР" передала Києву 60 ув'язнених - Денісова 24.05.2019

Представники "ЛНР" передали Києву 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання на підконтрольних українській владі територіях, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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