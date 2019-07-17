 Денісова заявила про переговори з РФ про повернення полонених моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2019

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Новини

Денісова заявила про переговори з РФ про повернення полонених моряків

Українська омбудсменка пояснила, що наразі тривають переговори з Росією про повернення полонених українських моряків у рамках трибуналу ООН. Раніше Людмила Денісова заявляла про вже досягнуті домовленості.

Людмила Денісова

Людмила Денісова каже про переговори щодо звільнення українських моряків

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що наразі тривають переговори про повернення Росією 24 українських моряків. "Мені відомо, що проводяться переговори щодо повернення моряків у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", - написала Денісова у середу, 24 липня, на своїй сторінці у Facebook.

Вона також нагадала, що ще 18 липня підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ Росії Михайла Шишова з проханням ухвалити рішення про особисте зобов'язання Денісової як запобіжний захід для військовополонених моряків, які перебувають у Лефортовському СІЗО Москви. За її словами, посольство України в РФ передало через російське МЗС ці документи до ФСБ Росії і наразі вони перебувають на розгляді керівника Слідчого управління.

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Українська обмудсменка Людмила Денісова запропонувала російській колезі Тетяні Москальковій обговорити одночасне звільнення громадян двох країн, переслідуваних за політичними мотивами. (11.06.2019)

Український президент Володимир Зеленський заявив, що питання обміну між Україною та Росією не поширюються на захоплених та арештованих РФ українських моряків, їх потрібно звільнити. (19.07.2019)

Раніше цього ж дня Денсіова в коментарі телеканалу "Громадське" заявляла, що "вже досягнуті домовленості, щоб повернути моряків" і що зараз нібито оформлюються останні документи.

У відповідь на це російська омбудсменка Тетяна Москалькова заявила, що жодних подібних домовленостей немає. "Людмила Денісова звернулася через МЗС до ФСБ з проханням замінити запобіжний захід у вигляді позбавлення волі на запобіжний захід взяття на поруки і запропонувала себе як поручителя. Про жодні рішення з цього приводу не відомо", - цитує Москалькову "Інтерфакс".

Координатор команди захисту українських військових моряків, адвокат Микола Полозов також сказав "Громадському", що йому невідомо про таку домовленість. "Можу сказати, що ведуться переговори, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані на практиці - я не знаю, тому що не беру в них участі", - зазначив Полозов.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та пред'явила усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Усі моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

ЄС та США запровадили санкції щодо РФ за напад у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. Однак Москва не виконала це рішення.

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