 Денісова: Захоплені моряки перебувають у Керчі, кілька з них - у лікарні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Денісова: Захоплені моряки перебувають у Керчі, кілька з них - у лікарні

Стан українських моряків, що нині перебувають у керченській лікарні, - не важкий, повідомила омбудсменка Денісова. Мін'юст України проситиме ЄСПЛ захистити права поневолених моряків.

Керченська протока

Кілька українських моряків постраждало від дій РФ у Керченській протоці

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан постраждалих українських моряків, захоплених Росією у Керченській протоці, оцінюється як не важкий. Як зазначила Денісова у понеділок, 26 листопада, інформацію щодо стану моряків їй надала російська омбудсменка Тетяна Москалькова.

"Щойно знову говорила з уповноваженою РФ із прав людини Тетяною Москальковою. Вона повідомила мені, що наші моряки перебувають на території міста Керч", - написала Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook, додавши також, що моряків опитують слідчі прикордонного управління ФСБ Росії.

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Українська омбудсменка також повідомила, що троє моряків із захоплених Росією суден перебувають у Керченській лікарні. "Їхній стан оцінюється як не важкий. Москалькова запевнила мене, що їм надана вся необхідна допомога і загрози життю немає", - зазначила Людмила Денісова.

Натомість у міноборони України повідомили, що загалом було поранено і травмовано шістьох українських військовослужбовців. "За даними розвідки, стан здоров'я поранених під час атаки в Керченській протоці військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України задовільний", - зазначено в повідомленні. Трьох із них прооперовано і вони перебувають у Керченській міській лікарні, додали в українському міністерстві. 

Тим часом у міністерстві юстиції України заявили, що мають намір просити Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) захистити права українських військових моряків, захоплених Росією. "Секретаріат уповноваженого з питань Європейського суду з прав людини мін'юсту готує заяву до ЄСПЛ відповідно до Правила 39 регламету Суду щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених вчора Російською Федерацією", - написав заступник міністра юстиції Іван Ліщина в соціальній мережі Facebook.

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