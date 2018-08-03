 Денісова: Затримане в Херсоні російське судно ″Механік Погодін″ - під санкціями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2018

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Новини

Денісова: Затримане в Херсоні російське судно "Механік Погодін" - під санкціями

Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що СБУ та прикордонники не мають претензій до моряків російського судна "Механік Погодін", яке затрмали в Херсоні. Водночас сам корабель - під санкціями.

Людмила Денісова

Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у неділю, 12 серпня, повідомила, що Служба безпеки та Державна прикордонна служба України не мають претензій до моряків затриманого у Херсонському порту російського судна "Механік Погодін". Про це Денісова написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"На судні перебувають 12 членів екіпажу включно із капітаном, які є громадянами Російської Федерації. Всі вони пройшли прикордонний контроль, вільні в своїх пересуваннях, їх ніхто не утримує", - зазначила Денісова.

Водночас українська омбудсменка  повідомила, що судно і майно перебувають під санкціями, оскільки компанія-власниця судна внесена до санкційного списку Радою національної безпеки та оборони України. Суд щодо подальшої долі судна відбудеться 13 серпня.

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Про затримання судна російської підсанкційної компанії в Херсонському морському торговельному порту 10 серпня повідомив постійний представник президента України в Криму Борис Бабін. На його думку, судно не скоро зможе залишити порт, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Людмила Денісова 10 серпня повідомила, що провела телефонну розмову з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, в якій обговорила ситуацію навколо моряків суден "Норд" і "ЯМК-0041". За словами Денісової, вони домовилися про надання допомоги морякам. А 11 серпня Москалькова попросила Денісову з'ясувати подробиці можливого арешту в Херсоні судна "Механік Погодін", а також заявила про намір зустрітися з екіпажем за згоди влади України.

Нагадаємо, що російські прикордонники 4 травня затримали риболовецьке судно "ЯМК-0041". 16 травня ФСБ оголосила про порушення кримінальної справи стосовно капітана судна Віктора Новицького щодо незаконного вилову, вчиненого з використанням службового становища. На судно було накладено арешт.

Риболовецьке судно "Норд" під російським прапором затримали українські прикордонники в Азовському морі 25 березня. Воно було зареєстроване в анексованому Росією Криму, а екіпаж у складі десяти осіб мав російські паспорти.

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