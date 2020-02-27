 Денісова закликала обстежити ув′язненого в РФ Мустафаєва, аби виключити коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2020

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Денісова закликала обстежити ув'язненого в РФ Мустафаєва, аби виключити коронавірус

Людмила Денісова закликає негайно оглянути незаконно утримуваного у російському СІЗО хворого кримчанина Сервера Мустафаєва, аби виключити у нього коронавірусну інфекцію.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова (фото з архіву)

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає негайно провести повне медичне обстеження незаконно утримуваного у російському слідчому ізоляторі кримчанина Сервера Мустафаєва, аби виключити зараження інфекційними захворюваннями, зокрема коронавірусною інфекцією. Про це вона написала у неділю, 22 березня, на своїй сторінці у Facebook.

Стан Мустафаєва погіршується

Денісова зазначила, що стан здоров'я Мустафаєва погіршився - температура підвищилася до 39,3 градуса, у нього сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі. Попри те, що перші симптоми у кримчанина з'явилися ще 19 березня, він не отримував належної допомоги у російському СІЗО навіть попри свої звернення до адміністрації закладу. За словами Денісової, йому не робили жодних аналізів та не встановили точного діагнозу.

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій відреагувати на грубі порушення Російською Федерацією прав незаконно утримуваного громадянина України та максимально сприяти гарантуванню основоположного права на життя кримського татарина Сервера Мустафаєва", - написала Денісова.

Меморіал визнав 11 кримських татар у російському СІЗО політичними в'язнями

"Меморіал" визнав 11 кримських татар у російському СІЗО політичними в'язнями

Політичні в'язні з анексованого Криму

Мустафаєва та десятьох інших кримських татар, яких російська влада анексованого Криму переслідує за участь в організації "Хізб-ут-Тахрір", було визнано політичними в'язнями російським правозахисним центром "Меморіал". Усі вони зараз заарештовані та перебувають у СІЗО в російському Ростові-на-Дону.

"Хізб-ут-Тахрір" заборонена у РФ і вважається Федеральною службою безпеки "терористичною". Водночас ця організація є легальною в Україні, на чому наголошують російські правозахисники.

Як повідомлялося, загалом, за даними Києва, на території Росії та анексованого Криму утримуються 87 незаконно ув'язнених українців. Понад 70 з них - це кримські татари.

 

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