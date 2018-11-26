Денісова вимагає від Москви повідомити, де перебувають українські моряки

Про місце перебування українських моряків, яких захопила Росія, надходять суперечливі дані. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини вимагає від Росії точної інформації.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає від Росії терміново надати інформацію про місце перебування українських моряків, яких РФ захопила в районі Керченської протоки.
"У зв’язку з суперечливими повідомленнями щодо місця перебування українських військовополонених, звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та поінформувати мене в найкоротші терміни", - зазначила Денісова на своїй Facebook-сторінці в четвер, 29 листопада. Омбудсменка також опублікувала скан-копію листа, якого надіслала Москальковій.
Раніше 29 листопада народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенка", голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що є неперевірена інформація, що моряків, можливо, планують перевезти до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві.
Цього ж дня адвокат Джеміль Темішев, який захищає в суді одного з українців, повідомив на своїй сторінці у Facebook, що "моряки вже в Москві", із посиланням на своїх колег у "Лефортово".
Згодом заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз повідомив на Facebook, що всі моряки перебувають у СІЗО Сімферополя. "Якщо будуть переміщення, повідомлю", - додав Чийгоз.
Як повідомлялося, днями суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Так звана "омбудсменка" Криму Людмила Лубіна повідомляла, що їх утримуватимуть у СІЗО Сімферополя.
Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені.
НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки.
Після цих подій в низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.
Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним через те, що Росія не повернула Україні затриманих людей і кораблі.
Київський районний суд Сімферополя в анексованому Криму обрав запобіжний захід усім 24 українським морякам, яких захопила Росія в районі Керченської протоки. (28.11.2018)
Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки. (29.11.2018)
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з Путіним, Трампом і Порошенком. Очікується, що Ердоган порушить "українське питання" на саміті G20. (29.11.2018)