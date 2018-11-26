Денісова вимагає від Москви повідомити, де перебувають українські моряки

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає від Росії терміново надати інформацію про місце перебування українських моряків, яких РФ захопила в районі Керченської протоки.

"У зв’язку з суперечливими повідомленнями щодо місця перебування українських військовополонених, звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та поінформувати мене в найкоротші терміни", - зазначила Денісова на своїй Facebook-сторінці в четвер, 29 листопада. Омбудсменка також опублікувала скан-копію листа, якого надіслала Москальковій.

Раніше 29 листопада народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенка", голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що є неперевірена інформація, що моряків, можливо, планують перевезти до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві.

Цього ж дня адвокат Джеміль Темішев, який захищає в суді одного з українців, повідомив на своїй сторінці у Facebook, що "моряки вже в Москві", із посиланням на своїх колег у "Лефортово".

Згодом заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз повідомив на Facebook, що всі моряки перебувають у СІЗО Сімферополя. "Якщо будуть переміщення, повідомлю", - додав Чийгоз.

Як повідомлялося, днями суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Так звана "омбудсменка" Криму Людмила Лубіна повідомляла, що їх утримуватимуть у СІЗО Сімферополя.

Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені.

НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки.

Після цих подій в низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним через те, що Росія не повернула Україні затриманих людей і кораблі.