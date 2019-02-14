День святого Валентина: сім свіжих ідей як відсвяткувати 14 лютого

1. Провести день як герої улюбленого романтичного фільму або серіалу

Зайти до когось подивитися романтичну стрічку під бокал вина з усіма наслідками - досить стандартний варіант святкування Дня закоханих. Куди цікавіше втілити в життя те, що відбувається на екрані. Вивчити разом танець або пісню з "Брудних танців" або перевдягнутися у вбрання головних героїв "Красуні", - вибір величезний.

2. Подорож-сюрприз

У День святого Валентина можна порадувати свою кохану людину приємною новиною: ви відправляєтеся разом відпочивати. Вашій половинці нічого робити не потрібно - адже ви заздалегідь все запланували, забронювали і оплатили. Зовсім не обов'язково летіти на Мальдіви або в Дубаї і витрачати на поїздку багато грошей. Несподівана поїздка в сусіднє місто може стати однією з найбільш пам'ятних у вашому спільному житті.

3. Романтичний квест

Якщо можливості відправитися в подорож немає, можна влаштувати незабутній День закоханих у своєму місті. Квест - це теж сюрприз для коханої людини.

Щоб успішно провести таку гру, вам необхідно ретельно скласти маршрут, придумати завдання на кожне місце й підготувати фінал квесту. Пунктами маршруту можуть бути ваші улюблені місця в місті або ті, які мають для вас особливе значення. Однак лютневий холод іноді відбиває бажання проводити багато часу на вулиці. В цьому випадку ви можете організувати квест прямо у себе вдома, сховавши загадки і сюрпризи в різних кімнатах.

4. Змагання для двох

Чудовий спосіб урізноманітнити свої відносини - позмагатися в чомусь несерйозному і веселому. Наприклад, хто краще намалює портрет другої половинки наосліп або переможе в грі "засміявся - програв", де програє той, хто першим засміявся, дивлячись смішне відео. Ще одне непросте завдання - скласти собі образ з одягу коханої людини. Можна влаштувати опитування серед друзів або підписників у соцмережах, щоб визначити, чий образ вийшов краще.

5. Відтворити перше побачення

У ваших стосунках більше немає незручності, тому таке побачення буде ідеальним варіантом весело і з ностальгією провести свій час. Почніть з місця, де ви вперше познайомилися або вечеряли. Завершити вечір можна там, де вперше поцілувалися або зізналися одне одному в своїх почуттях. Повторення першого побачення - шанс знову здивувати одне одного, згадати солодкі миті та закохатися заново.

6. Влаштувати день іноземних мов

Ви обидва знаєте іноземну мову? Можна весь день розмовляти на ній та освідчуватись одне одному в коханні, використовуючи всі можливі іноземні слова й вирази. Або ви давно хотіли вивчити мову? Тоді темою вашого першого заняття стане любов та стосунки. Якщо ви з різних країн, у День святого Валентина можна повчити мови одне одного або пройти тест на знання мови й культури свого партнера або партнерки.

7. Організувати вечірку для одиноких друзів

Кохання - це не тільки пристрасть та романтика. 14 лютого можна вшановувати любов до близьких і друзів. Влаштувавши велику вечірку, ви зможете підтримати тих людей зі свого оточення, які важко переносять самотність. Можливо, саме на цій вечірці ваш друг або подруга зустрінуть справжнє кохання!

Історія Дня всіх закоханих

День святого Валентина отримав свою назву ще у IV столітті. Але і раніше, в часи Стародавнього Риму, 14-го лютого шанували богиню Юнону, покровительку родини, шлюбу та жінок. Чоловіки в цей день дарували дружинам квіти. Ймовірно, саме з цього і почалася традиція дарувати квіти у День святого Валентина.

Свою назву за легендою свято закоханих отримало завдяки християнському мученику Валентину з італійського міста Терні, що у провінції Умбрія. Валентин жив у III столітті і був одним з перших християнських проповідників. Якось він приїхав у Рим, де позбавив від горба сина відомого оратора Катона. Вражені цим члени родини Катона і деякі інші містяни, зокрема і син префекта, прийняли християнство. Після цього префект наказав стратити Валентина. Що й було зроблено саме 14 лютого (чи у 209-му, чи у 270-му році).

Є також і інша легенда. Згідно з нею, Валентину наказав відрубати голову навіть не префект, а сам імператор Клавдій. Він начебто доручив своєму раднику Астеріусу провести з християнським проповідником виховну бесіду, щоб той відмовився від своєї віри. Але сталося навпаки: після того, як Валентин повернув зір сліпій доньці Астеріуса, радник сам хрестився. До того ж, донька і Валентин закохалися один в одного, і напередодні страти проповідник надіслав своїй коханій ніжного прощального листа. Звідсіля - сучасний звичай відправляти у День святого Валентина листи та привітальні листівки з сердечками - так звані "валентинки".

Існує також і третій варіант легенди. Аскет Валентин начебто геть не цікавився жінками і любив не їх, а виключно бога, однак, будучи єпископом Терні, вінчав закоханих за християнським обрядом. Робив це таємно, оскільки римляни таке забороняли. Саме за віру, але не за кохання, Валентин і постраждав.

Хто святкує День святого Валентина

Незважаючи на те, що 14 лютого є день всіх закоханих, святкувати його можна і потрібно не тільки тим, у кого є друга половинка. 14 лютого стосується всіх, хто вірить у світле і щире почуття. Тому привітання в цей день посилають не тількі своїй другій половинці. Але і друзям, приятелям, подругам, які бажають зустріти справжню любов.

День святого Валентина, зокрема, в Україні та Німеччині, не є офіційним святом і вихідним днем. Проте, його намагаються святкувати як в публічних місцях, так і в сімейному колі всі ті, хто вірить в справжнє кохання, або шукає його.