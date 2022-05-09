День перемоги

Плани Путіна на 9 травня: оголошення війни замість перемоги? (06.05.2022)

Перемога чи війна із відправкою на фронт прямо з Червоної площі? За яким із двох сценаріїв пройде парад до Дня перемоги у Москві 9 травня? І чи варто після нього чекати від Кремля оголошення загальної мобілізації у РФ?