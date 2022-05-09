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День перемоги

Дитинство в нацистській окупації, старість під бомбами Росії (09.05.2022) 09.05.2022

Українці, які у підлітковому віці пройшли Другу світову і нацистську окупацію, на схилі літ знову переживають повномасштабну війну. Кажуть, що нинішня війна жорстокіша…

Чому поліція у Берліні згорнула український прапор (09.05.2022) 09.05.2022

Багато українців у Берліні у день визволення Європи від нацизму вийшли на вулиці із синьо-жовтими прапорами. Проте протримали їх недовго... У Берліні 8 і 9 травня заборонили демонстрацію будь-якої символіки.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо

Зеленський: Ми б'ємося за свою свободу, а отже, переможемо 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події першої половини понеділка, 9 травня.
Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона

Зеленський нагородив медаллю пса-сапера Патрона 08.05.2022

Пес Патрон, який допомагає рятувальникам у розмінуванні, отримав медаль "За віддану службу" від президента України Володимира Зеленського в присутності прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Поліція Берліна не скасує обмеження на українські прапори 8 та 9 травня

Поліція Берліна не скасує обмеження на українські прапори 8 та 9 травня 07.05.2022

Попри критику обмеження використання українських та російських прапорів на меморіальних об'єктах Берліна 8 та 9 травня, місцева поліція не скасувала це розпорядження.
По Одесі завдано удару ракетами - Оперативне командування Південь

По Одесі завдано удару ракетами - Оперативне командування "Південь" 07.05.2022

73-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 7 травня.
Берлін готується запобігти зіткненням і провокаціям 8-9 травня

Берлін готується запобігти зіткненням і провокаціям 8-9 травня 06.05.2022

8 та 9 травня у німецькій столиці заявлено близько 50 різних акцій, присвячених 77-річчю з дня визволення Європи від нацистського панування, а також проти війни, яку Росія веде в Україні.

Чи стане Одеса другим Маріуполем? Геннадій Труханов в інтерв'ю DW (06.05.2022) 06.05.2022

Одеса дедалі частіше стає мішенню для атак військ РФ у війні проти України. В інтерв'ю DW мер Геннадій Труханов розповів про життя міста у воєнних умовах та зміну ставлення одеситів до росіян.
Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві

Мер Одеси: Винні у трагедії 2 травня - у Москві 06.05.2022

Удар по Одесі в річницю трагедії змушує владу думати як убезпечити мешканців міста під час заходів на честь 9 травня, розповів в інтерв'ю DW Геннадій Труханов.
Мер Одеси: Росія і її лідер припустилися колосальної помилки

Мер Одеси: Росія і її лідер припустилися колосальної помилки 06.05.2022

Одеса все частіше стає мішенню для атак військ РФ у війні проти України. В інтерв'ю DW мер Геннадій Труханов розповів про життя міста у воєнних умовах та зміну ставлення одеситів до росіян.

Плани Путіна на 9 травня: оголошення війни замість перемоги? (06.05.2022) 06.05.2022

Перемога чи війна із відправкою на фронт прямо з Червоної площі? За яким із двох сценаріїв пройде парад до Дня перемоги у Москві 9 травня? І чи варто після нього чекати від Кремля оголошення загальної мобілізації у РФ?
Росія готує парад у Маріуполі 9 травня - розвідка

Росія готує "парад" у Маріуполі 9 травня - розвідка 04.05.2022

За даними української розвідки, для підготовки параду 9 травня до Маріуполя прибув перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який віднедавна став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.
Росія може офіційно оголосити війну проти України 9 травня - Держдеп США

Росія може офіційно оголосити війну проти України 9 травня - Держдеп США 03.05.2022

Офіційне оголошення війни проти України дозволить президенту РФ Володимиру Путіну збільшити кількість призовників, вважають у Держдепартаменті США. Серед альтернативних сценаріїв - анексія "ЛДНР" і Херсонської області.
Зеленський: Москва зменшила кількість техніки на параді через втрати в Україні

Зеленський: Москва зменшила кількість техніки на параді через втрати в Україні 01.05.2022

Володимир Зеленський каже, що Москва зменшила кількість техніки на військовому параді 9 травня через втрати в Україні. При цьому, за його словами, Росія збирає додаткові сили для нових атак на сході України.
CNN: Путін змінив тактику в Україні, щоб відсвяткувати якусь перемогу 9 травня

CNN: Путін змінив тактику в Україні, щоб відсвяткувати якусь перемогу 9 травня 03.04.2022

Попри бажання "відсвяткувати якусь перемогу" 9 травня, Путін, схоже, готується в Україні до "великої, затяжної війни в дусі чеченської кампанії", пише CNN із посиланням на американських чиновників і розвідників.
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