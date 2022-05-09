День перемоги

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Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
Перемога чи війна із відправкою на фронт прямо з Червоної площі? За яким із двох сценаріїв пройде парад до Дня перемоги у Москві 9 травня? І чи варто після нього чекати від Кремля оголошення загальної мобілізації у РФ?
Офіційне оголошення війни проти України дозволить президенту РФ Володимиру Путіну збільшити кількість призовників, вважають у Держдепартаменті США. Серед альтернативних сценаріїв - анексія "ЛДНР" і Херсонської області.
Попри бажання "відсвяткувати якусь перемогу" 9 травня, Путін, схоже, готується в Україні до "великої, затяжної війни в дусі чеченської кампанії", пише CNN із посиланням на американських чиновників і розвідників.