 День Конституції став останнім для двох українських військових на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

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Новини

День Конституції став останнім для двох українських військових на Донбасі

У бою на Донбасі у четвер загинуло двоє українських військових. За останні два дні ЗСУ втратили п'ятьох військових на Сході України.

Конфлікт на Донбасі забрав життя ще двох українських військових

Конфлікт на Донбасі забрав життя ще двох українських військових

Двоє українських військовослужбовців загинули під час бойових дій на Донбасі у четвер, 28 червня. Як повідомили у штаб операції об'єднаних сих (ООС), обидва військових загинули у бою проти проросійських сепаратистів в районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку.

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Тристороння контактна група в Мінську домовилася про припинення вогню на Донбасі з 1 липня для початку жнив. (27.06.2018)

Через обстріли проросійських бойовиків на Сході України загинули троє українських військових і один отримав поранення, повідомили в штабі української Операції об'єднаних сил. (27.06.2018)

У Києві в людних туристичних місцях з'явилися металеві силуети, прострілені справжніми кулями. Так митець Олесь Кромпляс нагадує перехожим, що війна поруч. (26.06.2018)

Згідно із повідомленням, зранку у четвер бойовики під прикриттям вогню з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів впритул наблизилась до Південного. Під час бою, який тривав близько 30 хвилин, загинули 25-річний Андрій Волос та 57-річний Валерій Шишан, уточнили у штабі ООС.

У середині дня ситуація навколо Південного була стабілізована, наголосили у штабі. За даними Києва, з боку бойовиків самопроголошеної "ДНР" також були втрати - п'ять убитих та вісім поранених. Утім, підтверджень цих даних від сепаратистів немає. Загалом протягом дня було зафіксовано сім випадків ведення прицільного вогню по підрозділах Збройних сил України, з них шість разів - із застосуванням мінометів та танків, повідомили в штабі ООС.

У неділю, 1 липня, у зоні бойових дій на Донбасі має розпочатись перемир'я у зв'язку із періодом збору врожаю. Відповідні домовленості були досягнуті напередодні, 27 червня, під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі. У той же день на Донбасі загинуло троє військових ЗСУ.

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