День волі: білоруська міліція затримала політиків і активістів у Мінську

У центрі Мінська, де в понеділок, 25 березня, відзначається День волі з нагоди 101-ї річниці утворення Білоруської Народної Республіки (БНР), працівники правоохоронних органів затримали низку політиків, активістів та діячів мистецтва.

Як повідомляють кореспонденти DW, в районі Жовтневої площі під варту були взяті тимчасово виконуючий обов'язки голови Об'єднаної громадянської партії (ОГП) Микола Козлов і співголова "Білоруської християнської демократії" (БХД) Віталій Римашевський. Політики планували покласти квіти до будівлі, де в 1918 році була ухвалена статутна грамота про створення незалежної БНР.

Крім того, затримана опозиційна активістка Олена Толстая, яка на знак протесту проти політики влади прикувала себе ланцюгом до стовпа на Жовтневій площі.

Згодом на Комсомольській вулиці, де мав відбутися імпровізований концерт і яку перетворили на пішохідну зону, затримали чотирьох музикантів - Лявона Вольського, Дмитра Войтюшкевича, Павела Аракеляна і Ігоря Ворошкевича. Виконавців перепровадили в автозак, причому, за даними порталу Tut.by, під час затримання один з міліціонерів назвав Вольського організатором "масового заходу".

За даними правозахисника Сергія Сиса з центру "Весна", загалом йдеться про 12-х затриманих.

Політика Миколу Козлова і активістку Олену Толстую, затриманих на Жовтневій площі, а також музикантів доставили в будівлю Центрального РУВС. Про пред'явлення їм будь-яких звинувачень поки не повідомляється. Відомо, що до початку концерту співробітники міліції попереджали, що можуть обвинуватити артистів у порушенні статті 10 закону Республіки Білорусь про масові заходи.

У суботу, 23 березня, святкові заходи з нагоди Дня волі відбулися в цілій низці білоруських міст, включаючи Могильов і Гродно. В останньому відбувся мітинг, в якому взяв участь популярний білоруський рок-гурт "Крама", а також виконавці Вольський і Войтюшевич.

Білоруська Народна Республіка була проголошена в 1918 році групою діячів національного руху Білорусі. Як самостійна держава вона проіснувала до 1919 року. Згодом уряд БНР був змушений емігрувати.