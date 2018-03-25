 День волі: білоруська міліція затримала політиків і активістів у Мінську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

День волі: білоруська міліція затримала політиків і активістів у Мінську

У білоруській столиці відзначають День волі, міліція взяла під варту політиків Миколу Козлова і Віталія Римашевського, а також кількох активістів і музикантів.

На вулиці Комсомольській у Мінську після затримань

На вулиці Комсомольській у Мінську після затримань

У центрі Мінська, де в понеділок, 25 березня, відзначається День волі з нагоди 101-ї річниці утворення Білоруської Народної Республіки (БНР), працівники правоохоронних органів затримали низку політиків, активістів та діячів мистецтва.

Як повідомляють кореспонденти DW, в районі Жовтневої площі під варту були взяті тимчасово виконуючий обов'язки голови Об'єднаної громадянської партії (ОГП) Микола Козлов і співголова "Білоруської християнської демократії" (БХД) Віталій Римашевський. Політики планували покласти квіти до будівлі, де в 1918 році була ухвалена статутна грамота про створення незалежної БНР.

Крім того, затримана опозиційна активістка Олена Толстая, яка на знак протесту проти політики влади прикувала себе ланцюгом до стовпа на Жовтневій площі.

Згодом на Комсомольській вулиці, де мав відбутися імпровізований концерт і яку перетворили на пішохідну зону, затримали чотирьох музикантів - Лявона Вольського, Дмитра Войтюшкевича, Павела Аракеляна і Ігоря Ворошкевича. Виконавців перепровадили в автозак, причому, за даними порталу Tut.by, під час затримання один з міліціонерів назвав Вольського організатором "масового заходу".

DW.COM

Влада Білорусі жорстоко розігнала акцію демократичних сил у День Волі 25 березня, на яку в Мінську зібралось близько двох тисяч людей. Багатьох громадських діячів та журналістів превентивно затримали й побили. (25.03.2017)

Один з лідерів Білоруського національного конгресу Володимир Некляєв розповів DW про своє затримання ОМОНом у Бресті в ніч з 24 на 25 березня. Зараз політик перебуває в місцевій лікарні. (27.03.2017)

За даними правозахисника Сергія Сиса з центру "Весна", загалом йдеться про 12-х затриманих.

Політика Миколу Козлова і активістку Олену Толстую, затриманих на Жовтневій площі, а також музикантів доставили в будівлю Центрального РУВС. Про пред'явлення їм будь-яких звинувачень поки не повідомляється. Відомо, що до початку концерту співробітники міліції попереджали, що можуть обвинуватити артистів у порушенні статті 10 закону Республіки Білорусь про масові заходи.

У суботу, 23 березня, святкові заходи з нагоди Дня волі відбулися в цілій низці білоруських міст, включаючи Могильов і Гродно. В останньому відбувся мітинг, в якому взяв участь популярний білоруський рок-гурт "Крама", а також виконавці Вольський і Войтюшевич.

Білоруська Народна Республіка була проголошена в 1918 році групою діячів національного руху Білорусі. Як самостійна держава вона проіснувала до 1919 року. Згодом уряд БНР був змушений емігрувати.

Дивитись відео 03:01

Білоруські протести - політична "відлига" в країні Лукашенка? (15.03.2017)

Аудіо й відео до теми

Білоруські протести - політична "відлига" в країні Лукашенка? (15.03.2017)  

Також за темою

Weißrussland Minsk Verhaftungen bei Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag Weißrusslands

День волі у Мінську розпочався із затримань десятків осіб 25.03.2018

Білоруські правозахисники повідомляють про затримання в Мінську 30 осіб, включаючи опозиціонера Миколу Статкевича. 25 березня в країні відзначають День волі - 100-річчя проголошення Білоруської народної республіки.

Weißrussland Spezialkräfte der Miliz riegeln eine der Hauptstraßen in Minsk ab

У Мінську в День волі силовики затримують активістів та журналістів 25.03.2017

25 березня у Мінську силовики заблокували місце проведення акції до Дня волі. У центрі столиці Білорусі перекритий рух громадського транспорту, відбуваються превентивні затримання.

Weißrussland Proteste in Minsk

День волі в Білорусі: сотні затриманих та побитих громадян 25.03.2017

Влада Білорусі жорстоко розігнала акцію демократичних сил у День Волі 25 березня, на яку в Мінську зібралось близько двох тисяч людей. Багатьох громадських діячів та журналістів превентивно затримали й побили.

Реклама

Докладно

Айварас Абромавичус переконаний, що діючий президент України Петро Порошенко має піти

"Зеленський - червона картка старим політикам"

Екс-міністр економіки Айварас Абромавичус пояснив, яку підтримку надає кандидату Володимиру Зеленському.  

Літак Airbus A320

Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро

Франція та Китай підписала низку угод про пожвавлення економічної співпраці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  