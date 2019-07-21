День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам (фотогалерея)

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

Святослава Вакарчука не підвів "Голос"

А от лідер групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку співпрацю в парламенті пропонують і "Слуга народу", і "ЄС". Він сам не вперше проходить до Верховної Ради, але вперше - з власною політичною партією. У ній вже заявляють, що бачили б свого лідера на посаді прем'єр-міністра. За даними екзитполів "Голосу" здобув 6,5 відсотка голосів виборців.

Автор: Олена Губар