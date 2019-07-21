День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам (фотогалерея)

Майже 50 відсотків виборців віддали голоси за партії та своїх кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до парламенту, які відбулись 21 липня. Як минув день виборів - у фотодобірці DW.
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