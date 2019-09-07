 День великого обміну: як в Україні зустрічали українських бранців Кремля | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.09.2019

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Україна

День великого обміну: як в Україні зустрічали українських бранців Кремля

Обійми, сльози, квіти, пісні, перша цигарка на волі. Таким було повернення додому 35 українців, яких звільнила Росія в рамках великого обміну між Москвою та Києвом. Репортаж DW з Борисполя.

Кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення українських політв'язнів у Росії

Кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за звільнення українських політв'язнів у Росії

Про те, що обмін відбудеться саме у суботу, 7 вересня, до кінця не вірив ніхто. Зранку почали надходити підкріплені фото повідомлення ЗМІ про те, що автобуси з полоненими українськими моряками та політичними в'язнями Кремля виїхали з московського СІЗО "Лефортово" до аеропорту "Внуково".  Однак журналісти, навчені минулим "фейковим обміном", про який усі гучно повідомляли тиждень тому, але який тоді так і не відбувся, нині обережно повідомляли про ймовірність "великого обміну".

В очікування великого обміну

Натомість коли біля офісу українського омбудсмена в Києві почали збиратись рідні, зокрема ув'язнених у Росії Олега Сенцова, Романа Сущенка, Едема Бекірова та українських моряків, стало зрозуміло, що обмін таки відбудеться. Родичі, стримуючи емоції, мовчки зайшли в автобуси і разом з уповноваженою Верховної Ради України з прав людини Людмилою Денісовою поїхали в напрямку аеропорту "Бориспіль" на Київщині. "Не хвилюйтеся, кожному віддадуть свого", - намагалася шуткувати вже стоячи на злітно-посадковій смузі військово аеропорту Людмила Денісова. Вона намагалася підбадьорити мам, дружин, дітей, братів українських "бранців Кремля", які напружено вдивлялися у осіннє синє небо, чекаючи на появу такого жаданого державного літака. Саме в ньому летіли 35 українців, які поверталися на батьківщину у рамках взаємного обміну утримуваними особами між Україною та Росією. Коли літак приземлився, всі аплодували. Коли він під'їхав до місця зустрічі, де зібралися родичі сотні журналістів, президент України Володимир Зеленський, український генпрокурор Руслан Рябошапка, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші представники влади, всі затамували подих.

Звільнені українці та їхні рідні не приховували радості від побачення

Звільнені українці та їхні рідні не приховували радості від побачення

Переповнення емоціями

Відкрилися двері і першими вийшли 22 українських моряків та двоє співробітників Служби безпеки України, які були захоплені у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Кожному з них Зеленський потиснув руку. За ними вийшли "політичні в'язні Кремля" журналіст Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов. За ними - Олег Сенцов, який став символом боротьби за визволення українців, яких Москва утримувала у своїх в'язницях протягом останніх п'яти років. Кожного з них обіймали, цілували, притискали до себе рідні та друзі, плакали, не стримуючи сліз. "Я не вірю ще. Тримаю його за руку і не вірю. Дуже рада, що настав цей день. Я дочекалася його. Дай бог, тепер будемо жити", - вся у сльозах, притискаючи до себе свого сина, каже мама Євгена Панова. Російські спецслужби затримали його в Криму ще на початку серпня 2016 року за звинуваченням у підготовці диверсій на півострові. "Ми чекали тут цілий тиждень в Києві і ось дочекались. Я маму Володимира Балуха привезла з Криму. Ми безмежно раді", - каже кримська волонтерка з громадської правозахисної організації, яка не хоче представлятися. "Нам ще повертатися в Крим, зрозумійте. У нас там й так обшуки", - каже жінка.

Серед звільнених у Росії - кримчанин Олександр Кольченко

Серед звільнених у Росії - кримчанин Олександр Кольченко

Сам Балух, український фермер, якого в 2016 році ув'язнили в Криму за те, що він повісив у себе на будинку український прапор, в цей час дивиться в небо, вдихає глибоко, дістає цигарку і запалює її. В його очах насолода від такої довгоочікуваної волі. "Слів немає. Дякую всім, хто взяв хоч маленьку участь у звільнені кожного з нас. Дай вам бог всім здоров'я", - каже, посміхаючись, Едем Бекіров, мешканець селища Новоолексіївка Херсонської області. У грудні 2018 року його затримали і заарештували російські силовики, коли він прямував до Криму відвідати 78-річну матір. Йому інкримінували  зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. З літака Едем Бекіров вийшов на милицях, помітно було, що він терміново потребує медичної допомоги.

Зутрічати звільнених у Росії українців приїхав президент України Володимир Зеленський

Зутрічати звільнених у Росії українців приїхав президент України Володимир Зеленський

Сенцов: "Боротьба не закінчується"

Обійнявшись зі всією своєю родиною, усміхнений йшов від літака й український журналіст Роман Сущенко. "Буду думати тепер, як жити далі, шукати роботу, але спочатку треба зрозуміти, що і до чого, бо ми вже повернулися в іншу Україну", - вже будує плани кримський активіст Олександр Кольченко, якого затримали в травні 2014 року разом з режисером Олегом Сенцовим. Їх звинувачували в організації терактів на півострові. "Тепер можна видихнути нарешті. Все так емоційно. Все добре. Ми трималися. Тепер хочеться просто обійняти своїх пацанів, свою сім'ю. Це найголовніше", - сказав один зі звільнених українських моряків Сергій Попов, обіймаючи своїх маленьких синів.

Українців у Борисполі зустрічали піснями

Українців у Борисполі зустрічали піснями

А Олег Сенцов, український кінорежисер, довго стояв мовчки біля трапу літака, обіймаючи свою доньку Аліну, яка плакала на грудях у батька. Після цього він сказав: "Дуже радий опинитися на рідній землі. Хочу сказати спасибі тим людям, які протягом цих років допомагали нам і нашим сім'ям, боролися за наше звільнення. Сподіваюся, що інші полонені будуть теж скоро звільнені. До звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватись не збирається. Але перемога буде за нашою країною. У нас немає іншого вибору. Слава Україні!".

В цей час рідні звільнених українців розгорнули український прапор та імпровізовано заспівали "Зеленеє жито, зелене. Зеленеє жито ще й овес, ось зібрався рід наш увесь".

Видача Росії сепаратиста Володимира Цемаха - одне з найсуперечливіших рішень Києва

Видача Росії сепаратиста Володимира Цемаха - одне з найсуперечливіших рішень Києва

Після тортур

Представники української влади відмовилися коментувати будь-які деталі обміну. При цьому президент України Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що через питання звільнення Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у справі про збиття малайзійського Boeing MH17, міг зірватися обмін між Україною і РФ. За словами президента, Цемаха допитали, і не тільки перед обміном. Після зустрічі в аеропорту "Бориспіль" всі звільнені українці поїхали в медичні заклади для обстеження стану їхнього здоров’я, адже більшість з них були блідими, змученими. Лідер УНА-УНСО та один із засновників "Правого сектора" Микола Карпюк заявив, що його та затриманого у 2014 році на території Росії  Станіслава Клиха, якого звинувачували в участі в бойових діях під час Першої чеченської війни, жорстко катували в російських в'язницях за всі ці роки увезення.

Дивитись відео 01:52

Зустріч українських бранців: найемоційніші моменти (07.09.2019)

  • Звільнених зустрічає президент

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Звільнених зустрічає президент

    Літак зі звільненими в Росії українцями в аеропорту "Бориспіль" у суботу, 7 вересня, зустрічав, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Від початку своєї каденції у травні 2019 року він запевняв, що питання обміну полоненими з Москвою перебуває на його особистому контролі.

  • В обіймах рідних

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    В обіймах рідних

    У "Борисполі" звільнених українців зустрічали їхні близькі та рідні. Загалом 35 політв'язнів та військовополонених повернулися в Україні. Серед них - 24 заарештовані минулого року українські моряки, кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та інші.

  • Секретна операція

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Секретна операція

    Питання обміну ув'язненими між Москвою та Києвом намагалися тримати в секреті. До громадськості доходили лише чутки про те, коли саме може відбутися обмін. Зрештою, коли стало відомо, що родичів полонених скликають до "Борисполя" на суботу, стало зрозуміло, що підготовка обміну вийшла на фінішну пряму.

  • Олег Сенцов

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Олег Сенцов

    Кримський кінорежисер Олег Сенцов, який 2014 року виступив проти анексії півострова Росією, був засуджений російським судом до 20 років колонії за "тероризм". Україна та країни Заходи неодноразово називали звинувачення на адресу Сенцова політично мотивованими та закликали Москву звільнити українця. Європарламент присудив йому премію імені Сахарова.

  • Довгоочікуване повернення

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Довгоочікуване повернення

    На звільнення деяких політв'язнів їхні близькі та рідні чекав роками. За цей час до в'язниць у Росії потрапило чимало нових українців. Наймасштабнішим захопленням став арешт українських моряків російським ФСБ поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Тоді у полон потрапили одразу 24 українці.

  • Пункт збору - Лефортово

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Пункт збору - "Лефортово"

    Іще до фактичного обміну всіх українців, які потрапили до списку обміну, доставили з різних куточків Росії до московської в'язниці "Лефортово". Зранку 7 вересня вони виїхали звідти до аеропорту "Внуково" у супроводі поліцейського конвою.

  • Кирило Вишинський

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Кирило Вишинський

    Серед утримуваних, яких Київ видав Москві, - і редактор інформагенції "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Наприкінці серпня суд у Києві звільнив обвинуваченого в державній зраді журналіста під особисте зобов'язання. Після прибуття в аеропорт "Внуково" Вишинський казав, що спробує довести свою невинуватість у суді в Україні.

  • Важливий свідок

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Важливий свідок

    Найбільш проблематичною виявилася передача Києвом Москві колишнього "командувача ППО" донецьких сепаратистів Володимира Цемаха. У Нідерландах його вважають одним із важливих свідків у справі про збиття над Донбасом літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Багато хто побоюється, що звільнення Цемаха погіршить відносини України та ЄС.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

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