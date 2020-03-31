Денис Єрмак назвав відео за його участі атакою на брата

Брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денис стверджує, що оприлюднені компрометуючі його відео є "нарізкою з вирваним контекстом", а він під час таємно зафільмованих зустрічей здійснював пошук цікавих проєктів та ідей для держави як громадський діяч. Про це Денис Єрмак написав на своїй сторінці в Facebook у середу, 1 квітня. Він також додав, що йому невідомо, хто здійснював ці відеозаписи.

Нагадаємо, 29 березня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував декілька відео, на яких Денис Єрмак, зокрема, обговорює зі своїми співрозмовниками питання призначення на державні посади. Згідно з таймінгом на відео, записи нібито були зроблені в серпні, вересні, жовтні 2019 року.

"На плівках я зустрічаюся з різними людьми, які пропонують різні проєкти та ідеї, а також висвітлюють наявні проблеми та корупційні схеми, які є у відповідних структурах, - написав Денис Єрмак. - Я від самого початку діяльності розповідав про свої принципи роботи: нам важливі саме проєкти, а не люди, які просто хочуть обійняти посади. Але якщо проєкт доречний, вигідний для держави - я за законом направляю сам проєкт і резюме його автора до органів державної влади".

Він також зазначив, що він і створена з його участі громадська організація "Українське бюро національного розвитку" керуються в цій діяльності законом України про звернення громадян. "Розуміючи, що в нашій країні дуже багато розумних, конструктивних людей, які хочуть і можуть щось змінити на краще, я придумав ідею створення бюро, яке збирало б ідеї та пропозиції, обирало б найкращі та здійснювало адаптацію і всебічну перевірку цих проєктів, ідей і пропозицій і подавало б, згідно з чинним законодавством, до органів державної влади", - пояснив він.

Денис Єрмак також окремо прокоментував кожен оприлюднений Гео Леросом фрагмент відеозаписів, заперечивши, що на відео з його участю (на окремих відео не бере участь безпосередньо Денис Єрмак. - Ред.) йдеться про щось противправне. Брат Андрія Єрмака вважає, що ці відеозаписи - це атака на главу Офісу українського президента, який "дуже заважає певним олігархам і особливо російським спецслужбам".

Як повідомлялося, Андрій Єрмак теж назвав відео за участі його брата "спланованою операцією".