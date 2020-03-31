 Денис Єрмак назвав відео за його участі атакою на брата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Денис Єрмак назвав відео за його участі атакою на брата

Брат глави ОПУ Денис Єрмак прокоментував компрометуючі відео за його участі. Він запевняє, що поширена інформація вирвана з контексту та має на меті дискредитувати Андрія Єрмака.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак

Брат керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денис стверджує, що оприлюднені компрометуючі його відео є "нарізкою з вирваним контекстом", а він під час таємно зафільмованих зустрічей здійснював пошук цікавих проєктів та ідей для держави як громадський діяч. Про це Денис Єрмак написав на своїй сторінці в Facebook у середу, 1 квітня. Він також додав, що йому невідомо, хто здійснював ці відеозаписи.

Нагадаємо, 29 березня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував декілька відео, на яких Денис Єрмак, зокрема, обговорює зі своїми співрозмовниками питання призначення на державні посади. Згідно з таймінгом на відео, записи нібито були зроблені в серпні, вересні, жовтні 2019 року.

"На плівках я зустрічаюся з різними людьми, які пропонують різні проєкти та ідеї, а також висвітлюють наявні проблеми та корупційні схеми, які є у відповідних структурах, - написав Денис Єрмак. - Я від самого початку діяльності розповідав про свої принципи роботи: нам важливі саме проєкти, а не люди, які просто хочуть обійняти посади. Але якщо проєкт доречний, вигідний для держави - я за законом направляю сам проєкт і резюме його автора до органів державної влади".

Він також зазначив, що він і створена з його участі громадська організація "Українське бюро національного розвитку" керуються в цій діяльності законом України про звернення громадян. "Розуміючи, що в нашій країні дуже багато розумних, конструктивних людей, які хочуть і можуть щось змінити на краще, я придумав ідею створення бюро, яке збирало б ідеї та пропозиції, обирало б найкращі та здійснювало адаптацію і всебічну перевірку цих проєктів, ідей і пропозицій і подавало б, згідно з чинним законодавством, до органів державної влади", - пояснив він.

Денис Єрмак також окремо прокоментував кожен оприлюднений Гео Леросом фрагмент відеозаписів, заперечивши, що на відео з його участю (на окремих відео не бере участь безпосередньо Денис Єрмак. - Ред.) йдеться про щось противправне. Брат Андрія Єрмака вважає, що ці відеозаписи - це атака на главу Офісу українського президента, який "дуже заважає певним олігархам і особливо російським спецслужбам". 

Як повідомлялося, Андрій Єрмак теж назвав відео за участі його брата "спланованою операцією".

Дивитись відео 01:58

Друзі Зеленського: "Кварталу 95" при владі стає більше (22.10.2019)

Також за темою

Ukaine | Andriy Yermak zum neuen Leiter des Präsidialamts der Ukraine ernannt

Єрмак назвав відео зі своїм братом "спланованою операцією" 31.03.2020

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав опубліковані плівки з його братом "спланованою операцією". А народного депутата від "Слуги народу", який їх опублікував, "інструментом".

Andrij Boryssowytsch Jermak

Єрмак подасть заяви до СБУ і ДБР через відео з його братом 29.03.2020

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до СБУ та ДБР щодо поширеного у Facebook відео з його братом Денисом Єрмаком. Відео опублікував народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос.

Frankfurt a.M. Justitia Skulptur mit Schwert und Waagschalen Römerberg

ДБР порушило справу на депутата, який опублікував відео про брата Єрмака - ЗМІ 30.03.2020

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу на Гео Лероса, який опублікував відео з братом керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Денисом. Справу порушили за чотирма статтями.

Реклама

Докладно

У ЄС фіксують активізацію російської пропаганди під час коронавірусної кризи

Дезінформація і пропаганда у часи коронавірусної кризи

Пандемія нового коронавірусу стала полем бою інформаційної війни, що ніяк не вщухне.  

Volodymyr Zelenskiy Ukraine Kiew Parlament (picture-alliance/AP Photo)

Українська економіка на карантині (відео)

Якої підтримки потребують підприємці від держави, щоб зупинити епідемію банкрутств?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  