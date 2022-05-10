Денис Шмигаль - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Денис Шмигаль".

4 березня 2020 року Дениса Шмигаля було призначено на посаду прем'єр-міністра України. На цьому посту він змінив Олексія Гончарука. До цього - з 4 лютого 2020 року -Шмигаль обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій в уряді Олексія Гончарука. Раніше - з серпня 2019 року, Шмигаль працював головою Івано-Франківської обладміністрації. У 2017-2019 роках він працював у "ДТЕК Західенерго" - спочатку заступником гендиректора з соціальних питань, а з початку 2018 року - директором Бурштинської ТЕС. У 2014 році Шмигаль працював заступником начальника головного управління міністерства доходів і зборів у Львівській області. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.