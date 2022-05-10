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Денис Шмигаль

Денис Шмигаль - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Денис Шмигаль".

4 березня 2020 року Дениса Шмигаля було призначено на посаду прем'єр-міністра України. На цьому посту він змінив Олексія Гончарука. До цього - з 4 лютого 2020 року -Шмигаль обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій в уряді Олексія Гончарука. Раніше - з серпня 2019 року, Шмигаль працював головою Івано-Франківської обладміністрації. У 2017-2019 роках він працював у "ДТЕК Західенерго" - спочатку заступником гендиректора з соціальних питань, а з початку 2018 року - директором Бурштинської ТЕС. У 2014 році Шмигаль працював заступником начальника головного управління міністерства доходів і зборів у Львівській області. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави

Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави 10.05.2022

Російські активи на території України переходять "Національному фонду інвестицій", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти спрямують на посилення армії, підтримку людей та відновлення країни.
Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли

Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли 09.05.2022

У День Європи голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Одеси, яку у цей час обстріляли російські окупанти.

Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва

Президентка Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва 08.05.2022

Під час візиту до Києва Бербель Бас візьме участь у заходах з нагоди роковин завершення Другої світової війни. Заплановано також її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі

РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі 28.04.2022

Під час російської атаки у столиці України перебували генсек ООН і прем'єр Болгарії.
Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів

Збитки економіки України від війни перевищили 500 мільярдів доларів 21.04.2022

Фінансові потреби України для підтримання економіки складають до семи мільярдів доларів щомісячно, а на післявоєнну відбудову знадобиться щонайменше 600 мільярдів євро, кажуть в українській владі.
Річне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків - мінекономіки

Річне падіння економіки України може сягнути 40 відсотків - мінекономіки 02.04.2022

Втрати ВВП України у першому кварталі міністерство економіки оцінює в 16 відсотків. Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота.
Збитки України від війни перевищують трильйон доларів - прем'єр

Збитки України від війни перевищують трильйон доларів - прем'єр 29.03.2022

За словами Дениса Шмигаля, прямі інфраструктурні збитки вже склали 120 мільярдів доларів, з військовою інфраструктурою - 270. Друга і третя частина втрат - падіння ВВП і збитки внаслідок його зменшення в перспективі.
Україна виплачуватиме переселенцям по дві тисячі гривень щомісяця

Україна виплачуватиме переселенцям по дві тисячі гривень щомісяця 21.03.2022

Аби підтримати громадян під час війни Кабінет міністрів України, запровадив ряд заходів. Зокрема, щомісячну допомогу для переселенців, виплати на дітей та для роботодавців.
Україна контролюватиме ціни на деякі ліки та продукти

Україна контролюватиме ціни на деякі ліки та продукти 09.03.2022

На період дії воєнного стану Україна запровадила контроль цін на низку позицій хліба, круп, борошна, олії, яєць, м'яса, овочів, ліків і пального.
Уряд України анонсував заходи з підтримки бізнесу на час війни

Уряд України анонсував заходи з підтримки бізнесу на час війни 07.03.2022

Як повідомили в Кабінеті міністрів України, підприємців чекає звільнення від ЄСВ, пільги та мораторій на перевірки.
Уряд виділить майже 17 мільярдів для гарантій безпеки польотів над Україною

Уряд виділить майже 17 мільярдів для гарантій безпеки польотів над Україною 14.02.2022

Кошти виділять з резервного фонду держбюджету на додаткове страхування літаків, аби гарантувати безперебійність польотів.
Українці витратили 2,5 млрд гривень за програмою єПідтримка

Українці витратили 2,5 млрд гривень за програмою "єПідтримка" 06.02.2022

За програмою "єПідтримка" витрачено вже 2,5 млрд гривень. Найчастіше українці купують на них книжки, кіно- та залізничні квитки.
Пенсіонерам дозволили купувати ліки на тисячу за вакцинацію з 24 січня

Пенсіонерам дозволили купувати ліки на "тисячу за вакцинацію" з 24 січня 19.01.2022

Український уряд ухвалив рішення розширити перелік товарів і послуг програми "єПідтримка" для пенсіонерів. З 24 січня вони зможуть купувати на "тисячу за вакцинацію" ліки.
Шмигаль та Боррель домовились про засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні

Шмигаль та Боррель домовились про засідання Ради асоціації Україна-ЄС у квітні 06.01.2022

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив підтримку подальшій співпраці України та ЄС, зокрема задля протидії російській агресії.
Лише третина українців повністю вакцинувалась від COVID-19

Лише третина українців повністю вакцинувалась від COVID-19 31.12.2021

За даними міністерства охорони здоров'я, понад 14,7 мільйона українців отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Бустерною дозою щепилися вже майже п'ять тисяч людей.
Кабмін підтримає виробників соціальних харчових товарів через енергетичну кризу

Кабмін підтримає виробників соціальних харчових товарів через енергетичну кризу 24.12.2021

Для уникнення зростання цін через світову енергетичну кризу уряд планує низку заходів з підтримки українських виробників хліба та інших соціально важливих харчових товарів.
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