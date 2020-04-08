 Денис Шмигаль розповів, як Україна виходитиме з карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2020

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Новини

Денис Шмигаль розповів, як Україна виходитиме з карантину

Режим надзвичайної ситуації триватиме в Україні до кінця квітня. Після цього влада планує поступово скасовувати карантинні заходи, однак суспільство житиме в нових соціальних стандартах, заявив Денис Шмигаль.

Лікар у Києві під час епідемії коронавірусу

Лікар у Києві під час епідемії коронавірусу

Український уряд готується до поступового скасування карантинних заходів, запроваджених для боротьби з коронавірусом, починаючи з травня. Про це ввечері у п'ятницю, 10 квітня, в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я звернулась до уряду України із проханням поки не послаблювати карантинні заходи. "Це певна ілюзія, що все добре. Ми насправді перебуваємо напередодні піку", - сказав він, додавши, в найближчі три тижні Україна має продовжувати обмежувальні заходи, щоб розірвати ланцюжок захворювання.

Згідно з оприлюдненим прем'єром графіком, "режим надзвичайної ситуації", в якому Україна живе зараз, триватиме до початку травня. В цей час планується підтримувати соціально вразливі верстви населення, допомагати безробітним та підтримувати медиків у боротьбі з коронавірусом.

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Послаблення карантинних заходів почнеться у травні-червні, тоді "Україна має піти на роботу", зазначив прем'єр. "Ми готуємося, ми маємо створити робочі місця, дати малому і середньому бізнесу можливість профінансувати свій бізнес", - зазначив Шмигаль. За його словами, до цього часу влада має навчити суспільство жити в нових соціальних стандартах, в масочному режимі та з частим миттям рук. "Перше - треба успішно пройти карантин. Друге - почати долати економічну кризу", - сказав він.

Зокрема, в травні планується створити близько 500 тисяч робочих місць, запустити урядову програму кредитування малого та середнього бізнесу, а також будуть частково зняті обмеження на рух громадського транспорту.

На червень-липень уряд запланував завершення навчального року, відновлення роботи громадського транспорту за новими правилами. Також влітку планується скасувати заборони на відвідування зон відпочинку за умови дотримання норм безпеки та послабити умови самоізоляції для осіб літнього віку.

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