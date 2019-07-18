Демпінг - продаж товарів та послуг за штучно заниженими цінами.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "демпінг". Демпінг походить від англійського dumping - скидання. Про демпінг говорять у тому випадку, коли товари або послуги продаються за ціною, яка є нижчою за виробничі кошти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.