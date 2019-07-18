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Демпінг

Демпінг - продаж товарів та послуг за штучно заниженими цінами.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "демпінг". Демпінг походить від англійського dumping - скидання. Про демпінг говорять у тому випадку, коли товари або послуги продаються за ціною, яка є нижчою за виробничі кошти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єврокомісія оштрафувала виробника чіпів Qualcomm на 242 мільйони євро

Єврокомісія оштрафувала виробника чіпів Qualcomm на 242 мільйони євро 18.07.2019

За словами очільника антимонопольного відомства Євросоюзу, Qualcomm зловживав своїм становищем на ринку з метою витіснення конкурента - британської компанії Icera.
СОТ: Україна поскаржилась на Казахстан через труби

СОТ: Україна поскаржилась на Казахстан через труби 21.09.2017

Київ невдоволений антидемпінговими заходами, які Астана застосовує до певних типів труб українського виробництва. Україна сподівається врегулювати суперечку під час консультацій з Казахстаном.

Берлін не виключає торговельних санкцій з боку США

Берлін не виключає торговельних санкцій з боку США 29.05.2017

Можливість запровадження США ввізних мит на імпортовані з Німеччини товари не зникла, вважає міністерка економіки ФРН Бріґітте Цюпріс. Утім, про 20-відсотковий торговельний бар'єр вже не йдеться.
ЄС готується до нового торгівельного протистояння з Китаєм

ЄС готується до нового торгівельного протистояння з Китаєм 20.07.2016

Єврокомісія дала старт розробці нового плану дій щодо протидії китайському демпінгу та відмовилась наразі визнавати Китай країною з ринковою економікою.
США: Китай зробив недостатньо, щоб стати ринковою економікою

США: Китай зробив недостатньо, щоб стати ринковою економікою 14.07.2016

КНР створює передумови для торговельної війни з США, вважають у Вашингтоні. Статус країни з ринковою економікою автоматично наприкінці року Китай не отримає, попередили в Сполучених Штатах.
ЄС починає антидемпінгове розслідування поставок гарячекатаного прокату з України

ЄС починає антидемпінгове розслідування поставок гарячекатаного прокату з України 07.07.2016

Низка держав, серед яких і Україна, збільшили свою частку на європейському ринку сталі, продаючи її за нижчими цінами, поскаржилися в Європейській асоціації виробників сталі. У ЄС розпочали розслідування.
Facebook: демократія чи цифровий демпінг?

Facebook: демократія чи цифровий демпінг? 04.02.2014

Facebook встановив у маркетингу нові масштаби: для великих концернів та малих стартапів він став важливим майданчиком. Однак нині, через десять років після появи Facebook, ситуація змінилася.
ЄС і Китай на порозі сонячних війн

ЄС і Китай на порозі "сонячних війн" 11.05.2013

Європейська комісія цього тижня дала "зелене світло" на запровадження антидемпінгових заходів проти виробників сонячних батарей з Китаю. У Пекіні закликають ЄС не заходити так далеко.
Китай розслідує демпінг з ЄС

Китай розслідує демпінг з ЄС 01.11.2012

У відповідь на звинувачення в демпінгу китайської сонячної енергетики з боку Єврокомісії, офіційний Пекін має намір розслідувати подібні скарги на адресу європейських компаній.
Меркель закликала Китай грати на ринку за правилами

Меркель закликала Китай грати на ринку за правилами 31.08.2012

Німецький канцлер Анґела Меркель закликала керівництво Китаю дотримуватися чесних правил гри в економіці. Особливо це стосується демпінгу та нерівні умови допуску на ринок.
Solarworld звинувачує у своїх бідах Китай

Solarworld звинувачує у своїх бідах Китай 13.08.2012

Після провального першого півріччя німецький виробник сонячних батарей Solarworld рахується із жирним мінусом цього року. У своїх кривдах підприємство звинувачує Китай через його демпінгові ціни.
Китай і СОТ – десятилітня історія успіху

Китай і СОТ – десятилітня історія успіху 11.12.2011

Рівно десять років тому Китай вступив до СОТ. Відтоді його політика економічної відкритості стала незворотною, що й проклало Пекіну шлях до економічного буму. Досвід, який цілком може знадобитися й Україні.