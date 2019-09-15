Демонстранти в Алжирі вийшли на вулиці з вимогою "нової революції"

Понад 100 тисяч алжирців вийшли у п'ятницю, 1 листопада, на антиурядові акції протесту, присвячені 65-ій річниці від початку війни за незалежність країни від Франції. Протестувальники пройшлись маршем від почтамту до центру Алжиру, столиці країни, вимагали "нової революції та скандували "Народ вимагає своєї незалежності", пише інформаційне агентство AFP.

Згідно з повідомленням, для стримування демонстрантів були залучені численні сили поліції. Також із посиланням на свідків AFP пише про значну кількість затримань.

Аби зменшити активність протестувальників, влада у п'ятницю закрила метрополітен Алжиру та деякі потяги в напрямку столиці. А за декілька днів до початку акції протесту були заблоковані під'їзні шляхи довкола міста. Втім це не завадило багатьом демонстрантам взяти участь у протестах навіть попри те, що вони були змушені заночувати на узбіччі заблокованих доріг.

Заклики до протестів на 65-ту річницю початку війни за незалежність Алжиру у інтернеті розповсюдив протестний рух "Хірак". Багато демонстрантів порівнювали сучасну ситуацію у країні із часами колоніального гноблення.

Масові протести в Алжирі почались у березні цього року, після того, як 82-річний президент країни Абдельазіз Бутефліка, який обіймав посаду протягом 20 років, оголосив, що балотуватиметься на п'ятий президентський термін. На тлі протестів на початку квітня він подав у відставку. Через тиждень тимчасовим в.о. президента Алжиру був призначений Абделькадер Бенсалах.

Втім, протести у країні не припинились - мітингарі вимагали усунення правлячої верхівки країни та бізнесменів, які десятиліттями правили країною.

15 вересня Бенсалах повідомив про призначення виборів президента Алжиру. За словами тимчасового глави держави, вони відбудуться 12 грудня. Оголошення було зроблено після того, як впливовий начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаїд Салах наголосив, що вибори у країні мають відбутися до кінця цього року.