 Демонстранти блокують з′їзд німецьких правопопулістів у Брауншвейгу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

Демонстранти блокують з'їзд німецьких правопопулістів у Брауншвейгу

У місті Брауншвейг демонстранти заблокували під'їзд до місця проведення партійного з'їзду "Альтернативи для Німеччини". В акція протесту бере участь близько 10 тисяч осіб.

Акція протесту проти Альтернативи для Німеччини

Акція протесту проти "Альтернативи для Німеччини"

Демонстранти зранку в суботу, 30 листопада, заблокували вулиці в німецькому місті Брауншвейг (федеральна земля Нижня Саксонія), які ведуть до місця проведення з'їзду правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За повідомленням речника місцевої поліції, групи протестувальників перекрили рух транспорту у трьох місцях біля будівлі, де має пройти партійний з'їзд, проте ситуація залишається спокійною.

Поліція стримує протестувальників

Поліція стримує протестувальників

За даними поліції, проти заходу АдН протестують 10-12 тисяч осіб. Організатори протестів подали заявки на кілька демонстрацій та дві ходи. Противники АдН збираються з самого ранку біля місця проведення з'їзду.

Демонстранти почали збиратися в центрі міста ще напередодні ввечері. Їхню ходу, однак, зупинила поліція, оскільки учасники акції використовували піротехнічні засоби.

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