Демонстранти блокують з'їзд німецьких правопопулістів у Брауншвейгу

У місті Брауншвейг демонстранти заблокували під'їзд до місця проведення партійного з'їзду "Альтернативи для Німеччини". В акція протесту бере участь близько 10 тисяч осіб.
Демонстранти зранку в суботу, 30 листопада, заблокували вулиці в німецькому місті Брауншвейг (федеральна земля Нижня Саксонія), які ведуть до місця проведення з'їзду правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За повідомленням речника місцевої поліції, групи протестувальників перекрили рух транспорту у трьох місцях біля будівлі, де має пройти партійний з'їзд, проте ситуація залишається спокійною.
За даними поліції, проти заходу АдН протестують 10-12 тисяч осіб. Організатори протестів подали заявки на кілька демонстрацій та дві ходи. Противники АдН збираються з самого ранку біля місця проведення з'їзду.
Демонстранти почали збиратися в центрі міста ще напередодні ввечері. Їхню ходу, однак, зупинила поліція, оскільки учасники акції використовували піротехнічні засоби.
Депутати Бундестагу від правопопулістської партії АдН найчастіше за останній рік пропускали поіменні голосування у німецькому парламенті. Найменше пропусків - у депутатів від ХДС/ХСС. (26.09.2019)