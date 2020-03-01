Демократ Піт Буттіджич вибув з президентських перегонів у США

Представник Демократичної партії Піт Буттіджич заявив увечері в неділю, 1 березня, що не продовжуватиме боротьбу за кандидування від цієї політсили на цьогорічних виборах президента США.

"Я більше не прагну бути кандидатом у президенти від демократів на виборах 2020 року. Однак я зроблю все можливе, щоб у січні у нас був новий президент-демократ", - запевнив 38-річний Буттіджич, цитує інформагенція dpa.

Він припинив боротьбу перед так званим "супервівторком" 3 березня. У цей день праймеріз пройдуть у 14 штатах, а в Американському Самоа - кокуси.

Раніше свою кандидатуру зняв інший представник демократів - мільярдер Том Стаєр.

Нагадаємо, на останніх праймеріз Демократичної партії у штаті Південна Кароліна переміг ексвіцепрезидент Джо Байден. До цього, на кокусах політсили у лютому перемагав Берні Сандерс.