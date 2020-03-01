 Демократ Піт Буттіджич вибув з президентських перегонів у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Новини

Демократ Піт Буттіджич вибув з президентських перегонів у США

Піт Буттіджич заявив, що припиняє боротьбу за номінацію від Демократичної партії на виборах президента США. Водночас він пообіцяв "зробити все", щоб у США був "новий президент-демократ".

Демократ Піт Буттіджич вибув з президентських перегонів

Демократ Піт Буттіджич вибув з президентських перегонів

Представник Демократичної партії Піт Буттіджич заявив увечері в неділю, 1 березня, що не продовжуватиме боротьбу за кандидування від цієї політсили на цьогорічних виборах президента США.

"Я більше не прагну бути кандидатом у президенти від демократів на виборах 2020 року. Однак я зроблю все можливе, щоб у січні у нас був новий президент-демократ", - запевнив 38-річний Буттіджич, цитує інформагенція dpa.

Він припинив боротьбу перед так званим "супервівторком" 3 березня. У цей день праймеріз пройдуть у 14 штатах, а в Американському Самоа - кокуси.

Раніше свою кандидатуру зняв інший представник демократів - мільярдер Том Стаєр.

Нагадаємо, на останніх праймеріз Демократичної партії у штаті Південна Кароліна переміг ексвіцепрезидент Джо Байден. До цього, на кокусах політсили у лютому перемагав Берні Сандерс. 

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