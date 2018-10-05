Демократи США хочуть бачити податкові декларації Трампа

Демократи Конгресу США вимагають, аби президент країни Дональд Трамп надав інформацію про свої податкові відрахування, інформує dpa. У середу, 3 квітня, голова бюджетного комітету Палати представників Річард Ніл звернувся до Податкової служби США (IRS) із запитом надати податкові декларації Трампа і декількох фірм його власності за 2013-2018 податкові роки.

Крім того, бюджетний комітет хоче бачити інформацію щодо можливих податкових перевірок Трампа і його бізнесу. Передати документи у комітеті вимагають до 10 квітня.

Дональд Трамп, котрий досі не надавав інформації про свої податкові відрахування, у свою чергу заявив, що він не може оприлюднити свої декларації, бо щодо нього наразі проводяться податкові перевірки.

Із часів президенства Річарда Ніксона, котрий очолював США від 1969 до 1974 року, всі глави американської держави добровільно оприлюднювали свої податкові декларації. Здебільшого вони робили це ще під час передвиборної кампанії. Однак Трамп обґрунтовував своє небажання це робити тим, що його декларації, мовляв, дуже складні й люди все одно їх не зрозуміють. Натомість його опоненти не виключають, що президенту, можливо, є що приховувати.