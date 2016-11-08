Демократи США розпочали з'їзд партії з різкої критики Трампа

В американському місті Мілвокі у понеділок, 18 серпня, розпочався з'їзд Демократичної партії США. Він триватиме чотири дні і проходитиме онлайн через епідемію коронавірусної хвороби в Сполучених Штатах. Під час з'їзду делегати мають офіційно висунути Джо Байдена в якості кандидата від Демократичної партії на пост президента США.

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У перший день з'їзду виступили, зокрема, колишня перша леді Мішель Обама, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо та колишній опонент Байдена у змаганні за номінування у кандидати в президенти Берні Сандерс. Усі вони вони виголосили свої промови у форматі відеозвернень.

Колишня перша леді Мішель Обама: "Дональд Трамп - неправильний президент для країни"

"Дональд Трамп - неправильний президент для нашої країни", - наголосила Мішель Обама. За її словами, щоразу, коли люди звертають погляди на Білий дім у пошуках лідерства, розради чи подобу непохитності, вони отримують "хаос, розкол та повну відсутність співчуття", цитує інформагенція AFP. Обама наголосила, що у Трампа було більш ніж достатньо часу, щоб довести свою здатність бути президентом. Утім, за її словами, він так і не доріс до цієї посади.

Водночас Джо Байдена вона назвала "глибоко порядною людиною, яку веде віра". "Він був фантастичним віцепрезидентом. Він знає, що потрібно для порятунку економіки, подолання пандемії та керівництва нашою країною", - запевнила Мішель Обама.

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Берні Сандерс також різко розкритикував Трампа і заявив про підтримку Джо Байдена. Сандерс назвав чинного президента "загрозою нашій демократії". "На кону стоїть майбутнє нашої демократії. На кону стоїть майбутнє нашої економіки. На кону - майбутнє нашої планети", - заявив колишній суперник Байдена.

Берні Сандерс також різко розкоритикував Дональда Трампа

Крім того, на підтримку Байдена висловилися й окремі республіканці. Зокрема, колишній губернатор штату Огайо Джон Кейсік заявив, що ще чотири роки за Трампа матимуть "страшні наслідки" для країни.

У перший день з'їзду, який модерувала акторка Єва Лонгорія, виступили, серед інших, брат афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після затримання поліцейськими, і дівчина, батько якої помер від наслідків зараження коронавірусом.

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На з'їзді в наступні дні заплановані виступи кандидатки на пост віцепрезидента США Камали Харріс, експрезидентів Барака Обами та Білла Клінтона, а також Гілларі Клінтон, яка зазнала поразки від Трампа на президентських виборах 2016 року.

Останні опитування показують значну перевагу Джо Байдена над Дональдом Трампом у боротьбі за президентське крісло.