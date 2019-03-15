 Демократи мають намір подолати вето Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2019

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Новини

Демократи мають намір подолати вето Трампа

Напередодні президент США Дональд Трамп вперше наклав вето на рішення Конгресу.

Nancy Pelosi (Reuters/J. Ernst)

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про голосування, яке відбудеться 26 березня, для подолання вето президента-республіканця. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер звинуватив Дональда Трампа у тому, що він "попирає Конституцію", повідомляє у суботу, 16 березня, dpa. Для подолання вето президента у обох палатах Конгресу необхідно дві третини голосів. 

Напередодні президент США Дональд Трамп наклав вето на резолюцію Конгресу про скасування режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. Це стало першим випадком використання права вето за два роки президентства Трампа.

А до того Сенат США проголосував за скасування режиму надзвичайного стану, причому відповідну резолюцію демократів підтримали 12 з 53-х представників Республіканської партії, до якої належить Трамп. Палата представників, у якій домінують демократи, винесла аналогічне рішення в лютому 2019 року.

Трамп вважав своїм обов'язком накласти вето на резолюцію демократів

Про намір накласти вето на резолюцію Конгресу Трамп оголосив відразу ж після голосування. У п'ятницю він заявив також, що "зобов'язаний" накласти вето на "небезпечну" резолюцію. Таким чином, він хоче домогтися фінансування муру на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу і виконати одну зі своїх головних передвиборних обіцянок.

В умовах надзвичайного стану в країні він міг би використовувати для цього гроші з бюджету міністерства оборони.

Тим часом представники виборчого штабу Трампа, який балотується на президентських виборах 2020 року, почали кампанію зі збору пожертв на будівництво муру на кордоні з Мексикою і відкрили "офіційний фонд захисного муру". На зібрані кошти вони збираються зупинити лібералів, "які хочуть зруйнувати межі країни", заявили активісти.

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