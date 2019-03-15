Демократи мають намір подолати вето Трампа

Напередодні президент США Дональд Трамп вперше наклав вето на рішення Конгресу.
Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про голосування, яке відбудеться 26 березня, для подолання вето президента-республіканця. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер звинуватив Дональда Трампа у тому, що він "попирає Конституцію", повідомляє у суботу, 16 березня, dpa. Для подолання вето президента у обох палатах Конгресу необхідно дві третини голосів.
Напередодні президент США Дональд Трамп наклав вето на резолюцію Конгресу про скасування режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. Це стало першим випадком використання права вето за два роки президентства Трампа.
А до того Сенат США проголосував за скасування режиму надзвичайного стану, причому відповідну резолюцію демократів підтримали 12 з 53-х представників Республіканської партії, до якої належить Трамп. Палата представників, у якій домінують демократи, винесла аналогічне рішення в лютому 2019 року.
Трамп вважав своїм обов'язком накласти вето на резолюцію демократів
Про намір накласти вето на резолюцію Конгресу Трамп оголосив відразу ж після голосування. У п'ятницю він заявив також, що "зобов'язаний" накласти вето на "небезпечну" резолюцію. Таким чином, він хоче домогтися фінансування муру на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу і виконати одну зі своїх головних передвиборних обіцянок.
В умовах надзвичайного стану в країні він міг би використовувати для цього гроші з бюджету міністерства оборони.
Тим часом представники виборчого штабу Трампа, який балотується на президентських виборах 2020 року, почали кампанію зі збору пожертв на будівництво муру на кордоні з Мексикою і відкрили "офіційний фонд захисного муру". На зібрані кошти вони збираються зупинити лібералів, "які хочуть зруйнувати межі країни", заявили активісти.
78-річну Ненсі Пелосі знову обрали спікеркою Палати представників. Окрім того, на установчому засіданні Конгресу США склали присягу члени Палати представників і Сенату. (03.01.2019)
Президент США Дональд Трамп заветував рішення парламенту про скасування надзвичайного стану, оголошеного через ситуацію на мексиканському кордоні. Конгрес США намагатиметься подолати це вето 26 березня. (15.03.2019)
Американські сенатори підтримали скасування надзвичайного стану у країні, запровадженого президентом Трампом для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Трамп обіцяє накласти вето на цю резолюцію. (14.03.2019)