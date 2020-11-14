 Демократи знову номінували Ненсі Пелосі на посаду спікерки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2020

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Демократи знову номінували Ненсі Пелосі на посаду спікерки

Демократи номінували Ненсі Пелосі на посаду спікерки Палати представників Конгресу США. Вона обіцяє прийняття закону про реформу правоохоронних органів, а також низки постанов стосовно охорони здоров'я та довкілля.

Ненсі Пелосі

Ненсі Пелосі

Члени Демократичної партії, які контролюють Палату представників Конгресу США, в середу, 18 листопада, проголосували за те, щоб її спікерка, 80-річна Ненсі Пелосі, залишилася на цій посаді ще два роки.

Під час закритого засідання, котре відбувалося онлайн, Пелосі, яка посідає третю за значущістю посаду в країні - після президента та віцепрезидента - заявила, що одним з її пріоритетів у наступні місяці стане проведення через нижню палату закону про реформу правоохоронних органів, а також низки постанов стосовно охорони здоров'я та довкілля.

"Коронавірус викрив несправедливість, пов'язану з роботою нашої системи охорони здоров'я, ми повинні усунути її, щоби знищити вірус, вшанувати героїв (пандемії. - Ред.) та наповнити грошима кишені американців", - йдеться в поширених її офісом коментарях Пелосі.

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Повний склад Палати представників офіційно повинен буде ще проголосувати за кандидатуру спікерки на початку січня 2021 року, коли республіканці також висунуть свого представника на цю посаду, але, за прогнозами експертів, він, імовірно, програє, оскільки Республіканська партія залишиться в меншості в нижній палаті.

Нагадаємо, що на президентських виборах 3 листопада демократ Джо Байден, за прогнозами провідних американських ЗМІ, заручився достатньою кількістю голосів у Колегії виборників для перемоги над республіканцем Дональдом Трампом. Агентство з кібербезпеки CISA заявило, що не знайшло доказів маніпуляцій. Чинний глава держави ще не визнав своєї поразки.

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