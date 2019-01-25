Демократична партія Молдови розпустила свій уряд

Демократична партія Молдови у п'ятницю, 14 червня, розпустила свій уряд і заявила про перехід в опозицію. "Це дасть можливість Партії соціалістів і блоку ACUM взяти владу, сформувати свій уряд", - заявив віцеголова Демпартії Влад Чеботар, передає агенція "Інтерфакс". Прем'єрміністр країни Павел Філіп підтвердив відставку уряду. "Уряд є втіленням політичної волі Демократичної партії і мав її підтримку в парламенті. Відповідно до рішення Демократичної партії, ухваленому сьогодні на засіданні Національної ради, уряд Молдови оголошує про відставку", - сказав він.

Влад Чеботар пошкодував, що блок ACUM і Партія соціалістів не захотіли почати діалог з Демпартією. "Ми готові були їм запропонувати легальні рішення щодо мирної передачі влади уряду, який вони сформували. У нас були такі рішення (...) Ми переходимо в опозицію", - зазначив Чеботар, додавши, що вся відповідальність за розвиток ситуації переходить до блоку ACUM і соціалістів.

Намети перед будівлею уряду Молдови

При цьому він наголосив, що блок не зможе легально керувати країною, оскільки для цього не існує законних рамок. За словами віцеголови Демпартії, в цій ситуації єдиним правильним виходом будуть дострокові вибори.

Тим часом поліцейські і прихильники Демократичної партії повністю розблокували будівлю уряду та інших державних установ. Поліцейські за командою звільнили вхід у будівлю уряду за кілька хвилин до заяви про відставку кабміну. Після цього маніфестанти почали демонтаж наметів та інших споруд біля будівлі уряду, МВС, генеральної прокуратури та інших державних установ. Учасники акції, організованої Демократичною партією, не дозволяли членам нового уряду зайти в будівлю, щоб почати роботу.

8 червня Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови була обрана Майя Санду. Однак новий уряд не міг приступити до роботи через те, що Демократична партія не хотіла поступатися владою. Тим часом новий уряд Молдови вже визнали і заявили про готовність працювати з ним Євросоюз, США, Росія, Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція, Швейцарія, Канада, Фінляндія, Норвегія, Польща Румунія та низка інших країн.