Делегації ПАРЄ не позбавлятимуть права голосу на виборах

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у понеділок, 10 грудня, пом'якшила санкції, що можуть бути запроваджені щодо її членів. Комітет із регламенту ПАРЄ на засіданні в Парижі ухвалив рішення, згідно з яким делегації країн-учасниць ПАРЄ не будуть позбавляти права голосу на виборах високопоставлених чиновників Ради, зокрема членів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і генерального секретаря Ради.

"Це перший і важливий крок для подолання кризи" у відносинах між Радою Європи та Росією, і "важливий сигнал про те, що можна вийти із санкційного тупика", заявив в інтерв'ю агенції dpa член комітету, німецький депутат від Лівої партії Андрей Гунко (Andrej Hunko ). За словами іншого члена комітету, німецького соціал-демократа Франка Швабе (Frank Schwabe), проти зміни регламенту висловилося лише невелике число тих, хто голосував.

Конфлікт між Росією і ПАРЄ

Після анексії Росією українського півострова Крим у 2014 році, ПАРЄ позбавила делегацію РФ права голосу, а також можливості працювати у керівних структурах асамблеї і брати участь у спостереженні за виборами. У червні 2017 років Москва оголосила, що припиняє сплату внесків до бюджету Ради Європи до повного і беззастережного відновлення повноважень її делегації у ПАРЄ. Щорічний внесок Росії становив близько 33 мільйонів євро, що складало майже 10 відсотків бюджету організації.

На екстреній зустрічі Комітету міністрів Ради Європи - головного виконавчого органу організації - генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд розпорядився, аби представники країн-учасниць Ради Європи готувати бюджет організації на 2019 рік без урахування фінансового внеску РФ. Наразі Росія не присутня в ПАРЄ, але продовжує роботу в Комітеті міністрів Ради Європи.