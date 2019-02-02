Декомунізація в дії: лідера КПУ не зареєстрували кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія (ЦВК) України відмовила лідеру Комуністичної партії України (КПУ) Петру Симоненку в реєстрації кандидатом на виборах президента України 31 березня. Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні в суботу, 2 лютого.

ЦВК встановила, що Симоненко висунутий кандидатом у президенти від партії, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", повідомляється на сайті ЦВК.

Раніше Симоненко, якого 3 січня на своєму з'їзді висунула КПУ, подав документи для реєстрації кандидатом у президенти.

Як повідомлялось, 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність КПУ. 25 січня 2016 року Вищий адміністративний суд України відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою КПУ на це рішення.

21 січня цього року міністр юстиції Павло Петренко пояснив агентству "Інтерфакс-Україна", що партії, діяльність яких підпадає під дію закону про декомунізацію, не мають права висувати своїх кандидатів у президенти, і в такому разі реєстрація можлива тільки у форматі самовисування.

Нагадаємо, останнім днем подання реєстраційних документів до ЦВК є 3 лютого, а сама реєстрація кандидатів завершується 8 лютого.