 ″Декларація Могеріні″: В Криму мають поважати права людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2019

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Новини

"Декларація Могеріні": В Криму мають поважати права людини

ЄС і надалі вважає анексію Криму "порушенням міжнародного права" і "прямим викликом міжнародній безпеці", йдеться в документі чільної дипломатки ЄС.

Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні

Європейський Союз підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та засуджує мілітаризацію анексованого Криму. Про це йдеться в декларації верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні щодо ситуації в Криму та місті Севастополі, оприлюдненої у неділю, 17 березня на сайті Ради ЄС.

"Через п'ять років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський Союз як і залишається відданим суверенітету і територіальній цілісності України", - наголошується в декларації.

ЄС й надалі вважає анексію Криму "порушенням міжнародного права" і "прямим викликом міжнародній безпеці", йдеться в документі. "Порушення Росією міжнародного права призвело до небезпечного зростання напруженості в Керченській протоці та в Азовському морі. Необґрунтоване застосування сили Росією проти України 25 листопада 2018 року є нагадуванням про негативні наслідки незаконної анексії Кримського півострова для регіональної стабільності", - наголошується в документі. ЄС вкотре закликає Росію до Росії негайно звільнити незаконно захоплених українських моряків, кораблі і обладнання.

Погіршення ситуації з правами людини

Також у декларації Могеріні відзначається погіршення ситуації з правами людини в Криму з часу його анексії. Зокрема, жителі півострова стикаються з систематичними обмеженнями основних свобод, таких як свобода висловлення думок, віросповідання або переконань, а також право на мирні зібрання. "Мілітаризація півострова продовжує негативно впливати на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні. У порушення норм міжнародного гуманітарного права громадянство Російської Федерації та призов до збройних сил Російської Федерації були нав'язані жителям Криму", - наголошується в декларації.

Євросоюз вкотре закликав звільнити Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Миколу Семену, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку і всіх, "кого було затримано на Кримському півострові й засуджено з порушенням міжнародного права". "Журналісти, правозахисники та захисники у суді мають працювати незалежно і без втручань чи залякувань", - йдеться далі у декларації, яка підсумовується закликом до того, аби на півострові поважали міжнародно усталені права людини.

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