 Дедалі більше німців платять за перегляд фільмів онлайн | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.03.2019

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Культура й стиль життя

Дедалі більше німців платять за перегляд фільмів онлайн

Популярність стрімінгових сервісів найшвидше зростає в Німеччині серед молоді. Ціна питання: 3-11 євро в місяць. Новачку Apple TV+ доведеться наздоганяти лідерів - Amazon і Netflix.

У Німеччині 60 відсотків ринку video-on-demand контролюють Netflix та Amazon

У Німеччині 60 відсотків ринку video-on-demand контролюють Netflix та Amazon

Якщо кінофільми та серіали можна дивитися на піратських сайтах безкоштовно - навіщо ж за них платити? Так, як і раніше, думає багато користувачів інтернету. Однак в Німеччині їх стає дедалі менше.

Завдяки стрімінговим сервісам і їх помірним цінам, дедалі більшій поширеності телевізорів з виходом в інтернет (Smart TV), а також, безумовно, успішній боротьбі з відеопіратством, у ФРН швидко зростає число тих, хто вважає за краще користуватися плодами чужої інтелектуальної праці абсолютно легально.

Майже половина німецької молоді дивиться кіно онлайн

Про це свідчать дані німецького об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom. Відповідно до опублікованого 25 березня дослідження, в Німеччині в 2018 році вже 37 відсотків користувачів інтернету старше 14 років дивилися фільми в онлайн-кінотеатрах за абонементом. У попередньому році їх було 29 відсотків, а в 2014-му - лише 19 відсотків. Таким чином, частка німців, готових чесно платити за фільми з мережі, та до того ж ще без рекламних пауз, за ​​чотири останні роки майже подвоїлася.

Дедалі популярнішими стрімінгові сервіси стають у родинах з дітьми

Дедалі популярнішими стрімінгові сервіси стають у родинах з дітьми

Причому найбільшу готовність отримувати задоволення, не порушуючи авторських прав, демонструє наймолодша вікова група, яка кілька років тому почала звикати платити за музику з інтернету. У минулому році серед користувачів мережі у віці від 14 до 29 років вже майже кожен другий був абонентом стрімінгового відеосервісу: 46 відсотків. Лише два роки тому їх було менше третини: 29 відсотків. І навіть у найстаршій віковій групі 65+ частка клієнтів платних сервісів досягла 20 відсотків. У 2016-му цей показник становив лише 8 відсотків.

Жителі Німеччини мають сьогодні широкий вибір стрімінгових сервісів, зазначає Bitkom і перераховує вісім з них, в тому числі Amazon Prime Video, Netflix, Maxdome і Sky Ticket. Однак послуги "відео за запитом" (video on demand) - ринок настільки привабливий, що на нього хоче вийти ще більше нових гравців, ідеться в дослідженні.

60 відсотків ринку Німеччини контролюють Amazon Prime Video і Netflix

Так, вельми серйозним конкурентом може стати стрімінговий сервіс Apple TV+, про створення якого американський виробник смартфонів оголосив 25 січня. Новий онлайн-кінотеатр буде доступний, згідно з планами Apple, вже цієї осені приблизно в 100 країнах світу. Скільки коштуватимуть його послуги і яку модель ціноутворення він обере, корпорація поки що не повідомляє.

Популярний німецький актор і режисер Маттіас Швайґгефер зняв серіал для Amazon Prime

Популярний німецький актор і режисер Маттіас Швайґгефер зняв серіал для Amazon Prime

Цінових моделей, по суті, три. Це або підписка, або оплата за перегляд, або комбінація того й іншого. У Німеччині успіх продемонструвала перша і третя моделі, представлені, відповідно, американськими сервісами Netflix і Amazon Prime Video. На них двох, за оцінками експертів, припадають зараз близько 60 відсотків німецького ринку "відео за запитом".

За підсумками 2017 року лідерство мала компанія Amazon, а Netflix, яка стартувала у ФРН восени 2014 року, дуже швидко її наздоганяла. У 2018 році їхні частки ринку могли приблизно зрівнятися, вважають експерти. Самі компанії точних даних про кількість абонентів не публікують.

Цінові моделі для однієї сім'ї або групи друзів

Netflix пропонує три абонементи. Кожен з них відкриває доступ до всієї бібліотеки сервісу і дозволяє в будь-який момент розірвати договір. Стандартний абонемент у Німеччині коштує 10,99 євро на місяць, їм можуть користуватися кілька людей, проте вони мають можливість одночасно дивитися фільми тільки на двох приладах (ноутбук, Smart TV, смартфон, планшет). Тож цей варіант розрахований головним чином на одну сім'ю.

У свою чергу, преміум-абонемент коштує 13,99 євро, але дозволяє одночасно дивитися кіно на чотирьох приладах. У Amazon Prime Video річний абонемент коштує 69 євро, це 5,75 євро на місяць, але можна оформити передплату зі щомісячною оплатою, вона коштує 7,99 євро. Однак користуватися можна тільки частиною бібліотеки сервісу, за багато фільмів і серіалів необхідно платити окремо, наприклад, 4 євро за перегляд.

Neflix особливо відовим великим вибором серіалів

Neflix особливо відовим великим вибором серіалів

Завдяки цій схемі Amazon Prime Video показує нові кінофільми раніше, ніж Netflix. До того ж, власникам річного абонемента компанія Amazon пропонує додатково певні пільги в своєму інтернет-магазині, а також окремий музичний стрімінговий сервіс. А студенти перші 12 місяців дивляться взагалі безкоштовно, а потім підписка коштує або 3,99 євро на місяць, або 34 євро на рік, це 2,83 євро на місяць.

Apple TV+ буде дуже нелегко пробитися на німецький ринок

Ось і виходить, що жителі Німеччини мають сьогодні можливість, не маючи справу з піратським контентом, лише за кілька євро на місяць придбати право абсолютно легально дивитися в інтернеті велику кількість фільмів. Крім того, за таких цін дедалі більше користувачів, за спостереженнями аналітичної компанії Goldmedia, переходить до того, що оформляє підписку на два стрімінгових сервіси, які добре доповнюють один одного за набором пропонованих фільмів і серіалів. Згідно з опитуванням порталу Statista, вже третина клієнтів онлайн-кінотеатрів мають по два абонементи.

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Тож Apple TV+ буде вельми нелегко пробитися на ринок Німеччини, вважають німецькі експерти, хоча на користь цього нового сервісу говорить велика кількість власників приладів фірми Apple і, звичайно ж, ореол самого бренду. До того ж сучасні користувачі готові вельми швидко переходити від однієї компанії, що пропонує "відео за запитом", до іншої, попереджає компанія Goldmedia.

І користувачі чекають на нові послуги, вказує, в свою чергу, об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom. Воно зазначає, що поки що жоден стрімінговий сервіс не пропонує перегляд кінофільмів паралельно з їхнім виходом на кіноекрани або в найкоротші терміни після цього. У той же час більшість населення Німеччини, 72 відсотки, йдеться в дослідженні, вітала б таку можливість.

Але от платити в цьому разі додаткові до наявного абонементу гроші опитаним не хочеться. Лише 14 відсотків з тих, хто хотів би скористатися такою преміальної послугою, готові заплатити 30 євро за домашній перегляд фільму через чотири-шість тижнів після його прем'єри на великому екрані. Хоча похід у кіно всією родиною або компанією обійдеться значно дорожче.

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    Автор: Зільке Вюнш, Аніта Грабська


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