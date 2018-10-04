Дедалі більше німецьких пенсіонерів живуть за межами ФРН. Про це у суботу, 6 жовтня, повідомила газета Saarbrücker Zeitung з посиланням на дані Німецького фонду пенсійного страхування (DRV). З 2000 року кількість людей, які одержують німецьку пенсію, живучи за кордоном, збільшилася з 1,1 до 1,5 мільйона осіб.

Найбільше подібних переказів йде до Швейцарії (26 тисяч пенсій), за нею йдуть США і Австрія (близько 24 тисяч в кожну країну).

Крім пенсії у зв'язку з досягненням пенсійного віку, статистика DRV враховує пенсійні виплати через інвалідність, а також пенсії удовам за їхніх чоловіків.

Значні пенсійні виплати за кордон певною мірою також пояснюються і приїздом працівників-іноземців до Німеччини з Італії, Іспанії, Греції, Туреччини та колишньої Югославії в 1960-х - 1970-х роках, зазначив в інтерв'ю виданню представник фонду. Чимало з них після досягнення пенсійного віку повернулися на батьківщину і отримують там німецьку пенсію.