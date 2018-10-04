 Дедалі більше німецьких пенсіонерів живуть за межами ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

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Новини

Дедалі більше німецьких пенсіонерів живуть за межами ФРН

З 2000 року число німецьких пенсіонерів, які одержують пенсію, живучи за кордоном, зросла до 1,5 мільйона осіб. Як повідомляє Saarbrücker Zeitung. Найчастіше ці гроші надходять до Швейцарії, США та Австрії.

Німецьку пенсію за кордоном отримуть півтора мільйона людей

Німецьку пенсію за кордоном отримуть півтора мільйона людей

Дедалі більше німецьких пенсіонерів живуть за межами ФРН. Про це у суботу, 6 жовтня, повідомила газета Saarbrücker Zeitung з посиланням на дані Німецького фонду пенсійного страхування (DRV). З 2000 року кількість людей, які одержують німецьку пенсію, живучи за кордоном, збільшилася з 1,1 до 1,5 мільйона осіб.

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Урядова коаліція у Німеччині домовилась утримувати пенсії на рівні майже половини середньої зарплати до 2025 року, зменшити відрахування на безробіття та збільшити пенсії для матерів. (29.08.2018)

У Німеччині за останні десять років подвоїлась кількість працюючих пенсіонерів. З 17 мільйонів осіб пенсійного віку майже один мільйон намагаються звести кінці з кінцями, а тому вимушені найматись на роботу. (18.12.2012)

 Найбільше подібних переказів йде до Швейцарії (26 тисяч пенсій), за нею йдуть США і Австрія (близько 24 тисяч в кожну країну).

Крім пенсії у зв'язку з досягненням пенсійного віку, статистика DRV враховує пенсійні виплати через інвалідність, а також пенсії удовам за їхніх чоловіків. 

Значні пенсійні виплати за кордон певною мірою також пояснюються і приїздом працівників-іноземців до Німеччини з Італії, Іспанії, Греції, Туреччини та колишньої Югославії в 1960-х - 1970-х роках, зазначив в інтерв'ю виданню представник фонду. Чимало з них після досягнення пенсійного віку повернулися на батьківщину і отримують там німецьку пенсію.

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