Девід Боуї

Легендарна кар'єра Девіда Боуї

Британської рок-легенди Девіда Боуї більше нема серед нас. Він був не лише музикантом, який продав понад 100 мільйонів платівок. Його екстравагантні виступи вплинули на ціле покоління. Етапи кар'єри - у фотогалереї.