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Девід Боуї

Рік після смерті Боуї: Чому музика житиме далі й у 2017-му

Рік після смерті Боуї: Чому музика житиме далі й у 2017-му 10.01.2017

Девід Боуї помер торік 10 січня, а слідом за ним пішли з життя такі суперзірки як Прінс та Леонард Коен. Хтось перебільшено назвав 2016-й "роком смерті музики". Наскільки виправдано говорити про "прокляття 2016-го"?
Зірки, які назавжди згасли у 2016 році

Зірки, які назавжди згасли у 2016 році 29.12.2016

Джордж Майкл, Леонард Коен, Прінс, Соня Рікель, Умберто Еко... 2016 року чимало митців полишили цей світ.
Девід Боуї, 1977 рік, Білий Худий Герцог

Зірки, які назавжди згасли у 2016 році 29.12.2016

2016 року чимало великих митців полишили цей світ. Сумний підсумок у фотодобірці DW.

Ажіотаж довкола мистецької колекції Девіда Боуї (11.11.2016) 11.11.2016

Розпродаж мистецької колекції легендарного британського співака Девіда Боуї на аукціоні Sotheby's йде "на ура". Лише у перший день торгів сума виручки вдвічі перевищила очікування.

У Берліні на будинку, де жив Девід Боуї, встановили пам'ятну дошку (22.08.2016) 22.08.2016

Британський співак Девід Боуї лише два роки прожив у Берліні, однак створив тут три свої знамениті альбоми, так звану "Берлінську трилогію".
Берлін увічнив Девіда Боуї у порцеляні

Берлін увічнив Девіда Боуї у порцеляні 22.08.2016

У Голлівуді - Алея зірок, у Берліні - пам'ятні дошки. Відтепер така є і в Девіда Боуї, який помер 10 січня 2016 року. Напис на табличці влада розробила за підтримки "колективного розуму" мережі.

Що надихало Девіда Боуї: у Лондоні відкрилась виставка приватної колекції співака (21.07.2016) 21.07.2016

Девід Боуї був пристрасним колекціонером предметів мистецтва. Аукціонний дім Sotheby's виставить на продаж його приватну колекцію. Перед цим зібрання зможуть побачити прихильники музиканта в кількох країнах світу.
Фільми про біженців - у фокусі цьогорічного Берлінале

Фільми про біженців - у фокусі цьогорічного "Берлінале" 02.02.2016

Головною темою цьогорічного кінофестивалю "Берлінале", який розпочнеться 11 лютого, буде право людей в усьому світі бути щасливими, анонсували організатори.
Легендарна кар'єра Девіда Боуї

Легендарна кар'єра Девіда Боуї 11.01.2016

Британської рок-легенди Девіда Боуї більше нема серед нас. Він був не лише музикантом, який продав понад 100 мільйонів платівок. Його екстравагантні виступи вплинули на ціле покоління. Етапи кар'єри - у фотогалереї.

DW Новини за 100 секунд (11.01.2016) 11.01.2016

Володимир Путін не поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки. У Кельні скоєні напади на мігрантів. Світові ціни на нафту знижуються.
МЗС Німеччини подякувало Девіду Боуї за внесок у повалення Берлінського муру

МЗС Німеччини подякувало Девіду Боуї за внесок у повалення Берлінського муру 11.01.2016

У 70-х роках британський музикант жив у Західному Берліні. Тоді він написав пісню Heroes про закохану пару, яка зустрічалася біля Берлінського муру. МЗС Німеччини посмертно висловило подяку митцю.
Девід Боуї: геній музики й ікона стилю

Девід Боуї: геній музики й ікона стилю 11.01.2016

Назва нещодавнього альбому Blackstar британської легенди рок-музики Девіда Боуї виявилась пророчою та лиховісною. Альбом вийшов саме до дня народження та практично в переддень смерті знакової фігури поп-музики.
Помер британський рок-музикант Девід Боуї

Помер британський рок-музикант Девід Боуї 11.01.2016

69-річний Девід Боуї - британська легенда рок-музики - останні півтора року боровся з раком. У неділю він пішов із життя, повідомив речник співака.
Альтернативні 80-ті: субкультура Західного Берліна

Альтернативні 80-ті: субкультура Західного Берліна 25.02.2013

"Де ми зараз?" - так називається новий хіт Девіда Боуї. Це ностальгійний погляд на Західний Берлін, де співак творив свої найкращі шлягери. Що надихало його в цьому місті?
Девід Боуї повернувся

Девід Боуї повернувся 10.01.2013

Після десяти років паузи британська суперзірка несподівано засвітилась з новим синглом. Девід Боуї заспівав про Берлін - місто, у якому він жив і де створив найпопулярніші зі своїх пісень.
Майстру перевтілень Девіду Боуї виповнилося 60 років

Майстру перевтілень Девіду Боуї виповнилося 60 років 12.01.2007

Девід Боуї – не лише успішний музикант, а й людина, яка спромоглася постійно відкривати у собі щось нове, постійно бачити себе в нових іпостасях. Певно, жодна інша поп-зірка не вживалася у таку величезну кількість різноманітних ролей, як він.