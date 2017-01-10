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Девід Боуї був пристрасним колекціонером предметів мистецтва. Аукціонний дім Sotheby's виставить на продаж його приватну колекцію. Перед цим зібрання зможуть побачити прихильники музиканта в кількох країнах світу.
Девід Боуї – не лише успішний музикант, а й людина, яка спромоглася постійно відкривати у собі щось нове, постійно бачити себе в нових іпостасях. Певно, жодна інша поп-зірка не вживалася у таку величезну кількість різноманітних ролей, як він.