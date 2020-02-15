Дебют Зеленського в Мюнхені: прийшов, побачив, розсмішив

Чи можна говорити про війну, жартувати і при цьому виглядати гідно? Володимир Зеленський показав у Мюнхені, що опанував це непросте мистецтво. Новий президент України вперше взяв участь у престижній конференції з безпеки, до того ж, за умов, про які його попередник Петро Порошенко у попередні роки міг тільки мріяти. Організатори надали Зеленському один з найкращих часових проміжків - приблизно опівдні в суботу, 15 лютого. Зеленський одержав у Мюнхені окрему дискусію щодо України, чого ще не було ніколи. Для порівняння: Порошенко був учасником обговорень з іншими лідерами тем Східної Європи чи коротко виступав один, але пізно увечері і нерідко в спорожнілій головній залі. Зрештою, дискусію з Зеленським транслював американський телеканал CNN, а вела її відома ведуча Крістіан Аманпур.

Про що говорив Зеленський у Мюнхені

Розмова з Зеленським відбувалася в новому для Мюнхенської конференції форматі, схожому на ток-шоу, коли гість сидить не на подіумі, а в центрі невеличкої зали. Охочих послухати українського президента було більше, ніж могло вмістити невелике приміщення. За зачиненими дверима було чути протести тих, кому не вистачило місця. В залі зібралося близько сотні осіб - переважно сподвижники Зеленського, а також кілька відставних і нинішніх західних політиків, приміром, колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт. Але в цілому політичних важковаговиків не було. Колишній президент Порошенко, який уперше приїхав до Мюнхена в цій якості, на ток-шоу з Зеленським не прийшов.

Порошенко до Мюнхена приїхав, але на ток-шоу з Зеленським не пішов

Виступаючи з короткою промовою, президент нарікав, що в доповіді Мюнхенської конференції Україна згадується всього вісім разів, а в прогнозі потенційних гарячих точок опустилася з 9 на 10 місце. "Всі почали заспокоюватися", - критикував український президент. Він повторив вже раніше озвучені тези про бажання досягти миру на Донбасі, складні переговори з Росією і наміри провести місцеві вибори в ОРДЛО в жовтні , але за умови припинення вогню та дотримання українських законів. Не забув він і про Крим та закликав США сприяти обговоренню теми з Росією.

Незвично пролунав пасаж наприкінці його промови, в якому він критикував великі й впливові країни та позиціонував себе, колишнього актора, як голос звичайних людей у всьому світі. Лунало це подекуди занадто патетично, хоча в цілому новому президенту України вдалося уникнути пафосу, до якого був схильний його попередник Порошенко.

Сигнал Зеленського світу: не вірте документам, вірте армії

Дискусія з ведучою, а за змістом - інтерв'ю, вийшла дуже живою, Зеленський багато жартував. Коли Аманпур запитала його, чому він не замінить великі навушники з перекладом на невеликий непомітний навушник в одне вухо, президент сказав, що слухає музику. Аманпур моментально відповіла: "Мій голос лунає для вас як музика". Таких моментів було багато. Професійний шоумен Зеленський час від часу вставляв жарти, але це не заважало серйозній розмові. Президент України виглядав щирим, коли говорив про війну та її жертви. Він періодично переходив з української на англійську та навпаки.

З огляду на американську аудиторію ведуча ставила багато запитань про невдалу спробу імпічменту президента США Дональда Трампа, пов'язану з телефонною розмовою з Володимиром Зеленським. Але президент відповідав дипломатично, намагаючись не зіпсувати відносини з Вашингтоном.

Одним з найсильніших місць у дискусії було, мабуть, те, коли Зеленський говорив про порушення Росією Будапештського меморандуму 1994 року, який гарантував Україні територіальну цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї. "На жаль, сильна армія, ядерна зброя і НАТО можуть захистити країну, жодні документи не захищають", - сказав президент України. Він зазначив, що на основі українського досвіду не вірить у жодні документи і закликав до цього інші країни. Зал зустрів цей пасаж мовчанням, оскільки Захід намагається зберегти значення міжнародних угод.

Теплий душ для президента України

За іронією долі, Зеленський, який у багатьох питаннях намагається дистанціюватися від Порошенка, у Мюнхені повторив тезу свого попередника про те, що Україна захищає не лише себе, а й Європу. "Це не війна в Україні, це війна в Європі", - наголосив він.

Західні політики та експерти, які виступали під кінець панелі, засипали його похвалою та оплесками - дехто, наприклад, американські сенатори Рон Томас Джонсон та Кріс Мерфі, були у захваті від його реформ. А дехто, наприклад, генсек ОБСЄ Томас Ґремінґер (Thomas Greminger), був радий, що розведення сторін на окремих ділянках зрушило з мертвої точки урегулювання конфлікту на Донбасі. Критики в цей день у Мюнхені Зеленський не почув.

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