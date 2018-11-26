Дебати щодо угоди про Brexit почались з неприємних для Мей рішень парламенту

У британському парламенті у вівторок, 4 грудня, почались дебати щодо угоди про вихід країни з Євросоюзу. Протягом п'яти днів депутати обговорюватимуть умови цієї угоди, а 11 грудня мають затвердити її.

Дебати почались з того, що депутати обвинуватили уряд прем'єр-міністерки Терези Мей в неповазі до парламенту через те, що він не опублікував повний юридичний висновок до угоди про Brexit. Ініціативу опозиційної Лейбористської партії підтримали 311 депутатів, проти проголосували 293 депутати, передає агенція dpa. Це стало першим випадком, коли британський уряд був обвинувачений у неповазі до парламенту. Лідерка палати громад Андреа Ледсом після голосування заявила, що уряд опублікує юридичний висновок до того, як депутати голосуватимуть за угоду про Brexit 11 грудня.

Окрім того, іншим голосуванням депутати надали собі право вносити зміни в угоду про Brexit. Цю ініціативу члена Консервативної партії Домініка Гріва підтримав 321 депутат. Ця норма дозволить законодавцям голосувати за будь-які зміни до угоди.

Нагадаємо, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія вийде з ЄС 29 березня 2019 року. Утім, Сполучене Королівство залишатиметься членом єдиного ринку ЄС до кінця 2020 року. Лідери країн ЄС схвалили також політичну заяву щодо майбутніх відносин між Євросоюзом та Великобританією.