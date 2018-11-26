 Дебати щодо угоди про Brexit почались з неприємних для Мей рішень парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Дебати щодо угоди про Brexit почались з неприємних для Мей рішень парламенту

Дебати щодо угоди про вихід Великобританії з ЄС почались з того, що депутати звинуватили уряд у неповазі до парламенту та надали собі право вносити зміни в угоду про Brexit.

Дебати у британському парламенті щодо Brexit

Дебати у британському парламенті щодо Brexit

У британському парламенті у вівторок, 4 грудня, почались дебати щодо угоди про вихід країни з Євросоюзу. Протягом п'яти днів депутати обговорюватимуть умови цієї угоди, а 11 грудня мають затвердити її.

Дебати почались з того, що депутати обвинуватили уряд прем'єр-міністерки Терези Мей в неповазі до парламенту через те, що він не опублікував повний юридичний висновок до угоди про Brexit. Ініціативу опозиційної Лейбористської партії підтримали 311 депутатів, проти проголосували 293 депутати, передає агенція dpa. Це стало першим випадком, коли британський уряд був обвинувачений у неповазі до парламенту. Лідерка палати громад Андреа Ледсом після голосування заявила, що уряд опублікує юридичний висновок до того, як депутати голосуватимуть за угоду про Brexit 11 грудня.

DW.COM

Угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС одностайно схвалено лідерами країн-членів блоку, повідомив голова Європейської Ради Донольд Туск. Тим часом голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав цей день "сумним". (25.11.2018)

Голосуванню нижньої палати британського парламенту передуватимуть п'ятиденні дебати. Терезі Мей потрібно здобути підтримку щонайменше 320 депутатів із 639. (26.11.2018)

Окрім того, іншим голосуванням депутати надали собі право вносити зміни в угоду про Brexit. Цю ініціативу члена Консервативної партії Домініка Гріва підтримав 321 депутат. Ця норма дозволить законодавцям голосувати за будь-які зміни до угоди. 

Нагадаємо, 25 листопада країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який міститься на понад 580 сторінках та регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія вийде з ЄС 29 березня 2019 року. Утім, Сполучене Королівство залишатиметься членом єдиного ринку ЄС до кінця 2020 року. Лідери країн ЄС схвалили також політичну заяву щодо майбутніх відносин між Євросоюзом та Великобританією.

Дивитись відео 02:40
Now live
02:40 хв

Brexit: три основні проблеми, які заважають Лондону вийти з ЄС (04.12.2017)

Аудіо й відео до теми

Brexit: три основні проблеми, які заважають Лондону вийти з ЄС (04.12.2017)  

Також за темою

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel

Угода про Brexit: тепер справа за британським парламентом 25.11.2018

Після погодження на саміті ЄС угоду щодо Brexit має схвалити британський парламент. Брюссель запевняє, що в разі провалу голосування іншої угоди не буде.

Symbolbild EU-Brexit-Gipfel

"Сумний день": лідери 27 країн-членів ЄС затвердили угоду про Brexit 25.11.2018

Угоду про вихід Великобританії зі складу ЄС одностайно схвалено лідерами країн-членів блоку, повідомив голова Європейської Ради Донольд Туск. Тим часом голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав цей день "сумним".

Die britische Premierministerin Theresa May gibt eine Erklärung vor der 10 Downing Street in London ab

Уряд Великобританії підтримав проект угоди про Brexit 14.11.2018

Засідання уряду тривало понад п'ять годин, після чого Тереза Мей заявила про підтримку кабінетом міністрів проекту угоди про Brexit. У Брюсселі кажуть про "значний крок" до впорядкованого виходу Великобританії з ЄС.

Реклама

Докладно

Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі

НАТО і Керченська криза: сигнал Росії, але без конкретики

На засіданні глав МЗС країн НАТО першою темою була Керченська криза. Утім, про жодні конкретні дії не оголосили.  

Нафтопереробний завод у Катарі

Що буде з ОПЕК після виходу Катару?

Експерти очікують підвищеної активності Саудівської Аравії, а також РФ і США. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  