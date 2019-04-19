Дебати на стадіоні: 36 хвилин про Коломойського, корупцію та збагачення

Під час сесії питань та відповідей у рамках дебатів на стадіоні "Олімпійський" у п'ятницю, 19 квітня, кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський мало говорили про свої подальші плани у випадку перемоги на виборах. Замість цього протягом відведених для запитань 36 хвилин вони зосередилися на взаємних звинуваченнях.

Петро Порошенко зробив акцент на критиці зв'язків опонента з олігархом Ігорем Коломойським. Зокрема, він запитав Зеленського, чи готовий він до переслідування олігарха. "Всі люди, які порушували закон, Свинарчуки, Гладковські і, якщо серед них буде Коломойський, сядуть за ґрати", - запевнив його Зеленський. Він також відповів ствердно на запитання, чи готовий він відрізати Коломойського та інших своїх партнерів від влади. Також Порошенко закинув Зеленському відсутність досвіду. "Сіли б ви в літак, пілот якого тільки вчиться?" - запитав він.

Глядачі на стадіоні

Своєю чергою Зеленський критикував чинного президента за збагачення та корупцію. "Як може Україна бути найбіднішою державою при найбагатшому президенті?", - запитав він. Поцікавився Зеленський і тим, як Порошенко став олігархом після приватизації кондитерської фабрики. У відповідь Порошенко запевнив, що ніхто з його друзів не мав та не матиме стосунку до корупції.

Чинний президент також звинувачував опонента у намірі сприяти поверненню колишніх високопосадовців. "Ви не кіт в мішку, а яскрава обгортка, яка покриває тих, хто у 2013 році втік з нашої країни", - наголосив він. У відповідь Зеленський заявив, що Порошенко краще за нього розуміється на обгортках.

Щодо війни на Донбасі, то Зеленський заявив, що готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка втратила через бойові дії сина та кожною дитиною, яка втратила батька. Після цього обидва кандидати стали на коліна - Зеленський обличчям до натовпу, а Порошенко - до українського прапора та військових на сцені.

"Олімпійський" під час зустрічі кандидатів в президенти

У заключному слові Зеленський звинуватив Порошенка в тому, що той присвоїв собі усі досягнення, здобуті країною: безвізовий режим, томос, українську мову. Порошенко, серед іншого, критикував опонента за те, що той не розкрив декларацію про свої доходи за минулий рік.

Завершилися дебати виконанням гімну України. За оцінками МВС, на стадіоні були присутні близько 22 тисяч людей. Раніше під час вступного слова на дебатах на НСК "Олімпійський" опоненти теж обмінювалися звинуваченнями. Зокрема, Володимир Зеленський закинув Петру Порошенку невиконання своїх передвиборчих обіцянок та збагачення. А Порошенко, зокрема, звинуватив опонента в ігноруванні повісток до військкомату.

Після завершення заходу на "Олімпійському" мають відбутися офіційні дебати кандидатів в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України. Втім, раніше штаб Володимира Зеленського повідомляв, що він не приїде на них. Тому планується, що Петро Порошенко відповідатиме на запитання журналістів.

За результатами першого туру виборів президента, який відбувся 31 березня, висунутого партією "Слуга народу" коміка Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, самовисуванця Порошенка, який є чинним президентом, - 15,95 відсотка. Голосування у другому турі президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня.