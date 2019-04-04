Дебати на "Олімпійському": шоу чи політика? (відео)

Володимир Зеленський та Петро Порошенко вже, по суті, розпочали відеодебати у мережі. Що про такий відеобаттл кажуть німецькі оглядачі і чи впливають взагалі передвиборчі дебати на розклад сил?
Стадіон чи телестудія - де мають відбутися дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком згідно з українським законодавством? І що про ідею провести їх на НСК "Олімпійський" думають німецькі оглядачі?
Чинний президент України Петро Порошенко удруге підкреслив готовність до дебатів із Володимиром Зеленським і закликав опонента не шукати причин для відмови. Дебати мають відбутися 19 квітня. (05.04.2019)
Порошенко здавав аналізи у медцентрі НСК "Олімпійський", а Зеленський обрав приватну клініку Eurolab. Експрес-тест Порошенка - "чистий", повідомив лікар-нарколог. (05.04.2019)