Політика й суспільство

Дебати на "Олімпійському": шоу чи політика? (відео)

Володимир Зеленський та Петро Порошенко вже, по суті, розпочали відеодебати у мережі. Що про такий відеобаттл кажуть німецькі оглядачі і чи впливають взагалі передвиборчі дебати на розклад сил?

Петро Порошенко та Володимир Зеленський - кандидати в президенти України

Стадіон чи телестудія - де мають відбутися дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком згідно з українським законодавством? І що про ідею провести їх на НСК "Олімпійський" думають німецькі оглядачі?

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