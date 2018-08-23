 Дві італійські партії перемовляються про формування урядової коаліції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2019

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Новини

Дві італійські партії перемовляються про формування урядової коаліції

В Італії "Рух п'яти зірок" та Демократична партія провели попередні консультації про можливість формування урядової коаліції.

Парламент Італії

Будівля парламенту Італії (архівне фото)

Представники двох італійських партій - "Руху п'яти зірок" та лівоцентристської Демократичної партії - провели переговори щодо можливого формування нової урядової коаліції. Про проведення перемовин в п'ятницю, 23 серпня, на предмет створення нового італійського уряду повідомили в прес-службах обох політичних сил.

Метою нинішніх переговорів між політичними силами є формування нової урядової коаліції в нинішньому складі парламенту. Ще до початку консультацій Демократична партія виклала свої умови щодо створення майбутньої урядової коаліції.

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Згідно з даними італійських ЗМІ, на які посилається AFP, ідеться насамперед про п'ять аспектів: відданість Європейському Союзу, дотримання принципів репрезентативної демократії та визнання важливості парламенту, розвиток убік покращення захисту довкілля, зміна курсу в політиці щодо біженців, де більша роль відводитиметься ЄС. Також у Демократичній партії наполягають на проведенні економічного курсу, націленого на збільшення інвестицій.

Водночас "Рух п'яти зірок" на чолі з Луїджі Ді Майо теж висунув свої умови для формування нової коаліції. Однією з них є зниження кількості парламентарів з 950 до 605, а також запровадження встановленої законом мінімальної зарплати й зниження податкового тиску для підприємств.

Нагадаємо, раніше цього дня президент Італії Серджо Матарелла заявив, що надав парламентським партіям ще більше часу для вирішення урядової кризи внаслідок розпаду коаліції партій "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок". Він хоче продовжити новий раунд консультацій 27 серпня. За словами президента, у партій ще є можливість створити альянси для утворення уряду більшості. Якщо це не вдасться зробити, президент ініціює дострокові вибори.

Як повідомлялося, 8 серпня віцепрем'єр Італії та лідер партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядовій коаліції та потребу в нових виборах у країні. Наступного дня "Ліга Півночі" висунула вотум недовіри уряду Джузеппе Конте. Згодом Конте заявив, що йде у відставку.

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