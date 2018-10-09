 Дві сотні біженців прорвались до іспанського ексклава у Марокко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

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Новини

Дві сотні біженців прорвались до іспанського ексклава у Марокко

Близько 200 мігрантів перетнули паркан, яким на території Марокко огороджений іспанський ексклав Мелілья. Внаслідок прориву загинула одна людина.

До іспанського ексклава прорвались сотні біженців

До іспанського ексклава прорвались сотні біженців

Понад 300 африканських біженців намагались проникнути у іспанський ексклав Мелілья у Марокко у неділю, 21 жовтня. Внаслідок цього загинула одна людина і ще 19 осіб були поранені, повідомила місцева влада.

Близько 200 мігрантів змогли перетнути семиметрову огорожу, використовуючи дерев'яні гачки та взуття із шипами. Їх відправили у приймальний центр, де чиновники почали встановлювати їхні особи, передає агенція Reuters. Мігранти голосно вітали один одного з тим, що їм вдалось потрапити на територію ексклава, вигукуючи "Перемога!", повідомляє газета El Mundo.

Загиблий чоловік помер через серцевий напад попри надання йому екстреної медичної допомоги, повідомили представники іспанської влади.

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У Марокко силовики перевезли сотні мігрантів з півночі країни в південні регіони. Там перебувають переважно ті, хто хоче шукати притулку в Іспанії. Правозахисники говорять про порушення прав людини. (12.08.2018)

Понад 600 мігрантів намагалися дістатись європейських берегів на 16-ти дерев'яних човнах. Їх усіх врятували і доправили на територію Іспанії. (04.09.2018)

Напередодні міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка обговорив із марокканським колегою Абделуафі Лафтитом питання міграційного тиску. Іспанське МВС відзначає, що Іспанія та ЄС хочуть співпраці із Марокко для покращення законної та організованої міграції.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), цього року до іспанських регіонів Мелілья і Сеута, розташованих у Північній Африці, прорвалися понад шість тисяч біженців. У деяких місцях паркани біля ексклавів було укріплено колючим дротом.

До Іспанії з початку року морем прибули близько 40 тисяч біженців, що зробило її головними воротами до Євросоюзу для мігрантів. Переважна більшість біженців прибули з Гвінеї, Малі та Марокко.

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