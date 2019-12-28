Дві лавини на сході Туреччини забрали життя щонайменше 38 людей

На сході Туреччини в провінції Ван зійшли дві лавини, які забрали життя, за оновленими даними, щонайменше 38 людей, повідомляє інформагенція dpa.

Перша лавина ввечері 4 лютого накрила мікроавтобус. Її жертвами стали п'ятеро людей, сімох вдалося врятувати. Друга лавина зійшла в середу, 5 лютого. Вона накрила гірську дорогу, на якій працювали рятувальники. Вони вели пошуки двох людей, які напередодні зникли безвісти внаслідок сходження першої лавини.

Друга лавина накрила рятувальників, які вели пошуки людей

Як повідомили у турецькому відомстві з подолання наслідків катастроф, жертвами другої лавини стали 33 людини, ще 53 особи внаслідок сходження лавин отримали травми. Серед загиблих - чимало рятувальників. За словами міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, який перебуває на місці катастрофи, врятувати вдалося 63 людини.

Точна кількість загиблих та зниклих безвісти поки невідома. За словами губернатора провінції Ван, складно оцінити, скільки людей ще можуть перебувати під сніговими завалами. Тривають рятувальні роботи.

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