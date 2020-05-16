 Дві країни відновлюють роботу 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2020

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Дві країни відновлюють роботу 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною

Про готовність найближчим часом частково відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною повідомили Словаччина і Молдова.

Ще дві країни відкривають пункти пропуску на кордоні з Україною

Ще дві країни відкривають пункти пропуску на кордоні з Україною

Словаччина і Молдова з 1 червня відновлюють роботу 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це у суботу, 30 травня, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Прикордонне відомство України направило листи і провело прикордонно-представницькі зустрічі з колегами з країн Євросоюзу і Молдови щодо відновлення пропуску осіб та транспорту з їхнього боку навпроти відкритих українських пунктів пропуску. Про готовність найближчим часом частково відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною повідомили словацька і молдавська сторони", - сказано в ньому.

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Так, прикордонне відомство Словацької Республіки повідомило, що з 1 червня планується відновлення роботи таких пунктів пропуску: "Вишнє Німецьке" (з української сторони - "Ужгород") тільки для легкового і вантажного автомобільного сполучення; "Убля" (з української сторони - "Малий Березний") у повному обсязі; "Вельке Слеменце" (з української сторони - "Малі Селменці") в повному обсязі з 08.00 до 20.00, передає агенція "Українські новини".

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Також Молдова повідомила, що з 1 червня планує відновити роботу автомобільних пунктів пропуску "Крива" (з української сторони - "Мамалига"), "Мирне" (з української сторони - "Табаки") і "Брічень" (з української сторони - "Росошани"). У повідомленні наголошується, що угорська сторона, яка раніше також розглядала питання відновлення до ранку 30 травня роботи 4 пунктів пропуску на кордоні з Україною, заявила, що це питання відкладається. Про нову дату відновлення роботи пунктів пропуску угорські прикордонники повідомлять пізніше.

Як повідомлялося,  20 травня Кабінет Міністрів Українидозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

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