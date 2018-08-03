Двоє українців постраждали у Генуї, загиблих немає

Серед жертв руйнування автомобільного мосту в Генуї громадян України немає. Про це в середу, 15 серпня, повідомив департамент консульської служби міністерства закордонних справ України в мікроблозі Twitter.

"Префектура міста Генуя повідомила, що серед загиблих внаслідок обвалу моста громадян України немає", - зазначається в повідомленні відомства. Водночас українське консульство в Мілані повідомило у Facebook, що під час катастрофи постраждало двоє українців, нині вони перебувають у лікарні.

Вже 39 загиблих

Тим часом італійська влада повідомила, що кількість жертв руйнування автомобільного шляхопроводу в Генуї зросла до 39 осіб, передає інформагенція AFP. Не виключено, що кількість загиблих зростатиме. Раніше повідомлялося, що серед жертв троє дітей віком 7, 12 та 13 років.

Введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. На момент руйнування на мосту проводилися ремонті роботи. Поки що причина падіння конструкції невідома.

Влада Італії має намір притягти до відповідальності компанію, що експлуатує автостраду, оголосили в уряді країни. Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що в уряді обдумують розірвати з цією фірмою угоду та стягнути з неї штраф у розмірі 150 мільйонів євро.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Автоміст у Генуї, Італія 14 серпня 2018 року частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над промисловим районом. Загинули щонайменше 38 людей. Причини з'ясовують.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Пішохідний міст в Маямі, США Пішохідний міст між кампусом Міжнародного університету Флориди і містом Світвотер встановили над автомагістраллю із сімома смугами 10 березня 2018 року. Роком раніше один із студентів загинув, намагаючись перетнути цю автомагістраль. Конструкцію спорудили за методом "прискореного спорудження мостів". А вже менш ніж за тиждень, 15 березня, 950-тонний міст упав, забравши життя майже десятка людей.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Міст Chirajara, Колумбія Конструкція завдовжки 446 метрів мала поєднати між собою два тунелі. Проте коли у січні 2018 року дві частини мосту мали з'єднати, один з пілонів зламався. Дев'ятеро робітників загинули на місці, ще один помер у лікарні. Причина обвалу - помилка конструкції. З цієї ж причини будь-якої миті могла впасти й друга частина мосту. Тож у липні міст підірвали (на фото).

Обвалені мости: від Генуї до Києва Шулявський шляхопровід, Україна У лютому 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу в Києві. Його визнали аварійним ще у 2007 році. Після двох пожеж - у 2005 і 2007 роках - 30 відсотків несучої спроможності мосту було втрачено. Тоді на ремонт мосту виділили три мільйони гривень, однак шляхопровід таки обвалився. Офіційна причина - корозія бетону консолі від удару чи навантаження. На щастя, обійшлося без жертв.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Міст поблизу Студенки, Чехія 8 серпня 2008 року робітники саме ремонтували міст, коли той обвалився на залізничне полотно. Водночас у напрямку мосту рухався пасажирський потяг "Краків - Прага". На швидкості 120 км/год потяг врізався в уламки мосту. Внаслідок катастрофи 8 людей загинули, майже сотня зазнала поранень.Причина падіння мосту остаточно не з'ясована, але конструкція виказувала низку недоліків.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Міст через Міссісіпі, США Міст завдовжки 581 метр поєднував дві частини Міннеаполіса. Зазвичай автомобілі перетинали річку Міссісіпі на восьми смугах. Однак за кілька днів до обвалення мосту на ньому розпочали ремонтні роботи, тому вільною була лише одна смуга. 1 серпня 2007 року, в годину пік, міст обвалився, забравши життя 13 людей. Причина обвалу - помилка в конструкції. Автор: Дженніфер Ваґнер, Тетяна Бондаренко

