Двоє українських військових загинули на Донбасі - ООС

Минулої доби проросійські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) станом на ранок вівторка, 6 квітня.

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За цими даними, бойовики стріляли по позиціях українських військових поблизу населених пунктів Авдіївка, Лебединське і Водяне з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, вони вели вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Золоте-4 з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки - зі стрілецької зброї, йдеться у повідомленні.

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Станом на ранок 6 квітня, українські військові не зафіксували обстрілів з боку бойовиків ОРДЛО.

В ООС наголосили, що "Збройні сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей".

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Напередодні Державний департамент США висловлив стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України та звернувся до Москви за поясненнями.

До цього глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною та заявив про непохитну підтримку України з боку ЄС. Як повідомлялося, МЗС Німеччини і Франції також висловили занепокоєння ситуацією на Донбасі та переміщеннями військ Росії на кордоні з Україною.