Двоє українських військових загинули на Донбасі минулої доби - ООС

Минулої доби проросійські бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один український військовий і ще один - внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил (ООС) вранці в середу, 7 квітня.

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За цими даними, бойовики стріляли по позиціях українських військових поблизу населених пунктів Невельське, Піски, Опитне, Авдіївка, Новоселівка друга, Кам'янка, Гнутове, Новгородське зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, вони вели вогонь по українських позиціях поблизу населених пунктів Золоте-4 та Шуми з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На обстріл проросійських бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь, йдеться у повідомленні.

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Станом на ранок 7 квітня, українські військові не зафіксували обстрілів з боку бойовиків ОРДЛО.

В ООС наголосили, що "українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню".

Водночас представники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заявили про обстріли з боку українських військ 6 квітня. Про поранених чи вбитих не повідомляється.

За даними ООС, напередодні на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє українських військовослужбовців, а 26 березня - четверо.

Раніше Державний департамент США висловлив стурбованість пересуванням російських військ біля кордонів України та звернувся до Москви за поясненнями.

До цього глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дуже занепокоєний через переміщення Росією її військ біля кордону з Україною та заявив про непохитну підтримку України з боку ЄС. Як повідомлялося,МЗС Німеччини і Франції також висловили занепокоєння ситуацією на Донбасі та переміщеннями військ Росії на кордоні з Україною.

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