 Двоє ув′язнених каталонських сепаратистів оголосили голодування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Двоє ув'язнених каталонських сепаратистів оголосили голодування

Каталонські діячі вважають, що іспанське правосуддя - несправдливе. Прокуратура вимагає для них великих термінів ув'язнення за звинуваченням у заколоті.

Жорді Турулл прибуває до Верховного суду, березень 2018 року

Жорді Турулл прибуває до Верховного суду, березень 2018 року

Два лідери руху за незалежність іспанського регіону Каталонії заявили, що починають безстрокове голодування, у суботу, 1 грудня. Політик Жорді Санчес та екс-речник каталонського уряду Жорді Турулл перебувають за гратами, очікуючи суду щодо їхньої участі в референдумі за незалежність Каталонії, який Мадрид назвав незаконним, передає dpa.

Причиною голодування вони назвали несправедливе ставлення до них з боку іспанського суду. Прокуратура вимагає для них великих термінів ув'язнення через їхню роль у "заколоті" із проголошенням незалежності Каталонії. Їх тримають за ґратами, позаяк правоохоронці остерігаються, що на волі вони можуть продовжити закликати до відокремлення регіону, а також утекти як екс-лідер Каталонії, Карлес Пучдемон.

Жорді Санчес у Мадриді біля будівлі суду, жовтень 2017

Жорді Санчес у Мадриді біля будівлі суду, жовтень 2017

DW.COM

Партія "Заклик" має об'єднати усіх прихильників незалежності Каталонії та продовжити боротьбу за відділення регіону від Іспанії.

Уріола Жункераса та інших лідерів каталонського руху за незалежність звинувачують у закликах до заколоту та розтраті державних коштів. (02.11.2018)

Прем'єр-міністр бунтівного регіону заявив, що Каталонія не визнає жодного іншого вироку борцям за незалежність, окрім виправдувального. (27.10.2018)

Cуд над 18 сепаратистами має розпочатися за кілька тижнів. Турулл та Санчес уже закинули іспанському суду блокування їхньої апеляції у Європейському суді з прав людини, додає агенція новин AFP.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року. Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135-ти депутатських крісел у новому парламенті. 

  • Історія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Багата стародавня історія

    Каталонію досить рано стали заселяти фінікійці, етруски, а згодом і греки. Перші грецькі колонії - це насамперед Росас та Ампуріас (на фото). Грецька назва останнього - Емпоріон. За ними прийшли римляни, що розбудували поселення та інфраструктуру. Каталонія залишалася в складі Римської імперії до завоювання цього регіону вестготами у 507-му році нашої ери.

  • Завоювання Майорки

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Графства та королівство

    711 року Каталонію завоювали араби. Їхнє просування вглиб Європи зупинили франки у битві при Турі, відомій як битва при Пуатьє, в 732 році. Вже 759 року північні райони Каталонії знову стали християнськими. 1137 року каталонські графства утворили Арагонське королівство. У ХІІІ та в першій половині ХІV століття воно тримало під контролем Західне Середземномор'я та захопило Майорку й Валенсію.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Автономія аж до Війни за іспанську спадщину

    Ще в ХІІІ столітті з'явилися інституції каталонського самоврядування - так званий Женералітат Каталонії. Навіть після об'єднання Арагонського королівства з Королівством Кастилія 1476 року Арагон міг втримати свої автономні інституції аж до Війни за іспанську спадщину, що тривала з 1701 по 1714 рік. Винятком був тільки час, на який припало Сегадорське повстання 1640-1659 року.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Роковини поразки

    Після захоплення Барселони 11 вересня 1714 року королем Філіпом V, який походив з династії Бурбонів, було розпущено всі каталонські інституції та покладено край самоврядуванню регіону. Щороку 11 вересня каталонці згадують втрату своїх прав на автономію. На фото - хода 11 вересня 2015 року в Барселоні.

  • Франсиско Пі-і-Маргаль

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Ідеї федерації під час першої іспанської республіки

    Після того як 10 лютого 1873 року король Амадей І відмовився від престолу, було проголошено першу іспанську республіку, котра не проіснувала й року. Прихильники республіки розкололися на тих, хто виступав за централізовану республіку та прибічників федеративного устрою. Серед тих, хто обстоював ідею федерації був і Франсиско Пі-і-Маргаль. Він був також одним з п'яти президентів республіки.

  • Король Іспанії Альфонс ХІІ

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Невдала спроба у ХІХ столітті

    Спроба Каталонії створити власне державне утворення в межах іспанської республіки ще більше посилила суперечки між республіканцями. 1874 року влада знову повертається до монархів з династії Бурбонів. Тоді на престол сів король Альфонс ХІІ.

  • Каталонські республіканці

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Каталонські республіканці

    З 1923 по 1930 роки генерал Мігель Прімо де Рівера створив диктатуру, що опиралася на підтримку короля Альфонса ХІІІ, армію та клерикальні кола. Тоді центром опозиції та спротиву стала Каталонія. Політичний діяч Франсеск Масія (на зображенні) виборював після завершення диктатури права на широку автономію для Каталонії.

  • Громадянська війна в Іспанії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Перемога Франко та кінець усім правам і свободам

    Під час другої іспанської республіки каталонські депутати розробляли статут автономії для регіону, котрий 1923 року ухвалив парламент Іспанії. Франсеска Масію після виборів до парламенту Каталонії було обрано керівником уряду - Женералітату Каталонії. Але перемога генерала Франко в громадянській війні 1936-1939 поклала край другій іспанській республіці та її здобуткам.

  • Генерал Франко

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Втрата всіх свобод

    Режим Франко, що правив з 1939 по 1975 рік, означав для Каталонії демонтаж всіх демократичних свобод. На цей час припали заборона та ліквідація всіх політичних партій, скасування статуту автономії та утиски каталонської мови й культури.

  • Парламент Каталонії в Барселоні

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Відновлення автономії з новим статутом

    1977 року на перших вільних виборах, що відбулися після завершення диктатури Франко, було знову тимчасово обрано Женералітат Каталонії. Згідно з демократичною конституцією Іспанії 1978 року, Каталонія отримала 1979 року новий статут автономії.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Жорді Пужоль - багато років незмінний глава уряду Каталонії

    Перший після завершення диктатури Франко статут автономії визнавав самостійність Каталонії, а каталонську мову як окрему мову. Порівняно зі статутом 1932 року, було дещо розширено права каталонців в освіті та культурі, але обмежено в таких сферах як юстиція, фінанси та охорона громадського порядку. Жорді Пужоль очолював уряд Каталонії з 1980 по 2013 роки.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Зростання самосвідомості

    Останніми роками прагнення каталонців отримати незалежність знову посилилися. 2006 року Каталонія отримала новий статут автономії, що передбачав розширення повноважень. Утім, після оскарження, котре подала консервативна "Народна партія", Верховний суд Іспанії скасував цей статут.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Перша спроба референдуму

    Референдум щодо незалежності Каталонії планувалося провести ще 9 листопада 2014 року. Першим запитанням у бюлетені було: "Чи хочете Ви, щоб Каталонія стала державою?" У разі згоди, слід було відповісти й на друге запитання: "Чи хочете Ви, щоб ця держава отримала незалежність?" Але Конституційний суд Іспанії визнав референдум нелегітимним.

  • Автономія Каталонії

    Історія руху за незалежність Каталонії

    Двобій титанів

    З січня 2016 року уряд Каталонії очолює Карлес Пучдемон. Від курсу на сепаратизм, котрий провадив його попередник Артур Мас, Пучдемон не відступав. Саме урядом під його керівництвом було призначено референдум про незалежність 1 жовтня 2017 року. Уряд у Мадриді на чолі з Маріано Рахоєм із застосуванням поліції всіляко протистояв проведенню голосування, яке називає неконституційним "інсценуванням".

    Автор: Юдіт Алонсо


DW.COM

Історія руху за незалежність Каталонії

Прагнення багатьох каталонців отримати незалежність має глибоке історичне коріння. Цей регіон пережив за свою історію багато періодів посилення автономії, на зміну яким приходили обмеження свобод та репресії. (10.10.2017)  

Також за темою

Deutschland Puigdemont berät sich mit Parteimitgliedern in Berlin

Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон заснував нову партію "Заклик" 28.10.2018

Партія "Заклик" має об'єднати усіх прихильників незалежності Каталонії та продовжити боротьбу за відділення регіону від Іспанії, заявив з Брюсселя екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон.

Spanien Katalonien Oriol Junqueras

Мадрид пом'якшив звинувачення проти ув'язнених лідерів Каталонії 02.11.2018

Уріола Жункераса та інших лідерів каталонського руху за незалежність звинувачують у закликах до заколоту та розтраті державних коштів.

Spanien Barcelona - Quim Torra

Уряд Каталонії застеріг Мадрид від засудження лідерів руху за незалежність 27.10.2018

Прем'єр-міністр бунтівного регіону заявив, що Каталонія не визнає жодного іншого вироку борцям за незалежність, окрім виправдувального.

Реклама

Докладно

Джордж Буш-старший помер на 95-му році життя

Помер Джордж Буш-старший

Під час його президентства було покладено край "холодній війні". 

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Єврокомісія виділить Україні 500 мільйонів євро

Європейська Комісія схвалила виділення Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  