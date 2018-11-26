Двоє ув'язнених каталонських сепаратистів оголосили голодування

Два лідери руху за незалежність іспанського регіону Каталонії заявили, що починають безстрокове голодування, у суботу, 1 грудня. Політик Жорді Санчес та екс-речник каталонського уряду Жорді Турулл перебувають за гратами, очікуючи суду щодо їхньої участі в референдумі за незалежність Каталонії, який Мадрид назвав незаконним, передає dpa.

Причиною голодування вони назвали несправедливе ставлення до них з боку іспанського суду. Прокуратура вимагає для них великих термінів ув'язнення через їхню роль у "заколоті" із проголошенням незалежності Каталонії. Їх тримають за ґратами, позаяк правоохоронці остерігаються, що на волі вони можуть продовжити закликати до відокремлення регіону, а також утекти як екс-лідер Каталонії, Карлес Пучдемон.

Жорді Санчес у Мадриді біля будівлі суду, жовтень 2017

Cуд над 18 сепаратистами має розпочатися за кілька тижнів. Турулл та Санчес уже закинули іспанському суду блокування їхньої апеляції у Європейському суді з прав людини, додає агенція новин AFP.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року. Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135-ти депутатських крісел у новому парламенті.