Двоє поранених українських моряків у РФ одужують - омбудсменка Москви

Двоє поранених під час інциденту з українськими кораблями в Керченській протоці українських моряків Андрій Артеменко та Андрій Ейдер, які перебувають у російській лікарні СІЗО "Матроська тиша", видужали. Про це в вівторок, 22 січня, розповіла інформагенції "Інтерфакс" уповноважена з прав людини в Москві Тетяна Потяєва.

За її словами, незабаром обох українців можуть відправити до СІЗО "Лефортово". "Андрій Артеменко та Андрій Ейдер зараз завершують реабілітаційний процес, можуть бути виписані й відправлені до "Лефортова", - сказала Потяєва, цитує "Інтерфакс".

Щодо третього пораненого - Василя Сороки - він майже одужав, але його лікування ще триває, зазначила уповноважена з прав людини в Москві. За словами Потяєвої, у вівторок вона відвідала всіх трьох поранених українських моряків і дізналася про стан їхнього здоров'я.

"В Артеменка, який був поранений у руку, - повне відновлення, він отримує останні процедури з реабілітації. В принципі, він здоровий, його нічого не тривожить, у нього нічого не болить", - розповіла московська омбудсменка.

Другий моряк - Андрій Ейдер, який отримав тяжкі поранення в обидві ноги й не міг пересуватися, нині також почувається добре, зазначила Потяєва. "Він ходить самостійно, робить зарядку. (…) Жодних скарг на стан здоров'я немає", - сказала вона.

У третього моряка - Василя Сороки, в якого було важке поранення в руку, рана затягнулася, гіпс знято, проте залишається набряклість руки, уточнила вона.

Потяєва також розповіла, що наразі в усіх трьох моряків відкриті особисті рахунки, вони мають можливість робити замовлення в інтернет-магазині СІЗО.

Вона також додала, що всі моряки отримали листи і вітальні листівки від родичів до Нового року, які вона особисто передала до "Лефортова" та "Матроської тиші".

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву.

Наразі 24-м українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими і відмовилися свідчити.

15 та 16 січня 2019 року суд у Москві залишив під вартою до 24 квітня всіх 24-х українських моряків.