 Двоє журналістів Reuters вийшли на волю у М′янмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Двоє журналістів Reuters вийшли на волю у М'янмі

Після понад 500 днів ув'язнення в М'янмі вийшли на волю двоє журналістів агенства Reuters, яких звинуватили в незаконному заволодінні секретними державними документами.

Ва Лон (ліворуч) та К'яв Сое Оо

Ва Лон (ліворуч) та К'яв Сое Оо

У М'янмі у вівторок, 7 травня, вийшли на волю двоє журналістів агентства Reuters - Ва Лон та К'яв Сое Оо. Їхнє звільнення формально відбулося в рамках амністії, проте йому передувала багатомісячна міжнародна кампанія.

Як заявив головний редактор агентства Reuters Стівен Адлер, "ми надзвичайно задоволені, що М'янма звільнила наших сміливих репортерів. З часу їхнього арешту 511 днів тому вони стали символами важливості свободи преси у світі. Ми вітаємо їхнє повернення".

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Лідерку М'янми Аун Сан Су Чжі позбавили почесного громадянства Канади за її причетність до переслідуваннія народу рохінджа. (03.10.2018)

Двоє журналістів Reuters повинні провести сім років у в'язниці, постановив суд у М'янмі. Їх визнали винними у заволодінні секретними документами. (03.09.2018)

Звільнені журналісти широко усміхалися, вийшовши з тюрми. "Я ніяк не дочекаюся моменту, коли повернуся до редакції. Я журналіст і продовжуватиму (свою роботу. - Ред.)", - заявив Ва Лон.

Нагадаємо, у вересні 2018 року журналістів засудили до семирічного ув'язнення, визнавши їх винними у незаконному заволодінні секретними державними документами. Громадяни М'янми Ва Лон та К'яв Сое Оо були заарештовані ще в грудні 2017 року в місті Янгон у М'янмі.

Обидва репортери проводили журналістське розслідування вбивства десяти представників етнічної мусульманської групи рохінджа на заході М'янми. Ця справа проти журналістів викликала великий резонанс у світі та критику на адресу влади М'янми через наступ на свободу слова.

  • Сім'я рохінджа тікає з М'янми до Бангладеш

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Їх жене відчай

    Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.

  • Бангладеш, біженці рохінджа перетинають річку

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Перешкоди на шляху

    На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Оманливі спокійні водойми

    Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    В очікуванні

    Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.

  • Бангладеш, рохінджа тікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Невизначене майбутнє

    Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.

  • Бангладеш, біженці рохінджа з М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    У тісноті й без даху над головою

    Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.

  • Випалене село рохінджа у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Випалена земля

    Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.

  • Фактична очільницю уряду М'янми Аунг Сан Су Чжі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі

    Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.

  • Папа Римський Франциск у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Настанови Папи

    27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.

    Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед


DW.COM

Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

Сотні тисяч рохінджа з М'янми шукають у Бангладеш захисту від насильства, яке зазнають у себе на батьківщині. Проте по той бік кордону їх чекають бідність і поневіряння. Табори для біженців - давно переповнені. (30.11.2017)  

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