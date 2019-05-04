Двоє журналістів Reuters вийшли на волю у М'янмі

У М'янмі у вівторок, 7 травня, вийшли на волю двоє журналістів агентства Reuters - Ва Лон та К'яв Сое Оо. Їхнє звільнення формально відбулося в рамках амністії, проте йому передувала багатомісячна міжнародна кампанія.

Як заявив головний редактор агентства Reuters Стівен Адлер, "ми надзвичайно задоволені, що М'янма звільнила наших сміливих репортерів. З часу їхнього арешту 511 днів тому вони стали символами важливості свободи преси у світі. Ми вітаємо їхнє повернення".

Звільнені журналісти широко усміхалися, вийшовши з тюрми. "Я ніяк не дочекаюся моменту, коли повернуся до редакції. Я журналіст і продовжуватиму (свою роботу. - Ред.)", - заявив Ва Лон.

Нагадаємо, у вересні 2018 року журналістів засудили до семирічного ув'язнення, визнавши їх винними у незаконному заволодінні секретними державними документами. Громадяни М'янми Ва Лон та К'яв Сое Оо були заарештовані ще в грудні 2017 року в місті Янгон у М'янмі.

Обидва репортери проводили журналістське розслідування вбивства десяти представників етнічної мусульманської групи рохінджа на заході М'янми. Ця справа проти журналістів викликала великий резонанс у світі та критику на адресу влади М'янми через наступ на свободу слова.