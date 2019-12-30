Двоє "ексберкутівців", яких обміняли з ОРДЛО, повернулись в Київ

Обвинувачені в розстрілі людей на Майдані двоє колишніх співробітників спецпідрозділу МВС України "Беркут", яких наприкінці минулого року передали проросійським сепаратистам в рамках обміну, повернулися до Києва і хочуть брати участь у судових засіданнях. Про це йдеться у їхньому відкритому листі, який у суботу, 8 лютого, опублікував на своїй сторінці у Facebook адвокат Олександр Горошинський.

"Ми, ексспівробітники Київського спецпідрозділу міліції "Беркут" Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, заявляємо свою позицію відносно раніше здійсненого обміну і нашого сьогоднішнього повернення до Києва. Більше п'яти років нас тримали за ґратами за злочини, яких ми не вчиняли. Винуватими нас призначив політичний режим, що прийшов до влади шляхом збройного державного перевороту у 2014 році", - йдеться у листі.

За словами колишніх "беркутівців", після звільнення під домашній арешт в липні і грудні 2019 року, за ґратами залишалися троє їхніх товаришів по службі, а згодом з'явилася можливість їх звільнення в рамках обміну на умовах "всіх на всіх". "Наша відмова від участі в обміні поставила б під загрозу цей обмін загалом. Розуміючи почуття кожного зі списку "на обмін", ми не могли поставити власні інтереси вище інших. Тому були змушені погодитися на участь в обміні", - пояснили вони, додавши, що розуміли, що цей обмін дозволить привернути увагу влади та громадськості до "питання об'єктивної оцінки подій 2014 року".

"Правда - це причина нашого повернення до Києва. Протягом п'яти років судовий процес був основним джерелом правди про Майдан і повинен продовжитися. Ми і надалі будемо брати участь у судових засіданнях", - йдеться у листі.

Колишні "беркутівці" також закликали президента України, генерального прокурора та народних депутатів негайно скасувати закон про амністію майданівців та забезпечити справедливе та неупереджене розслідування подій 2014 року за участі міжнародних спостерігачів та експертів.

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року апеляційний суд у Києві змінив запобіжні заходи колишнім бійцям спецпідрозділу МВС України "Беркут", яких обвинувачують у розстрілах 48 учасників протесту на Майдані Незалежності в Києві у лютому 2014 року. Троє з них, які перебували під вартою у СІЗО, та двоє, що перебували під домашнім арештом, були звільнені під особисті зобов'язання. Наступного дня їх передали в ОРДЛО в рамках обміну.