 Двоє евакуйованих з Уханя німців виявилися інфікованими коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Двоє евакуйованих з Уханя німців виявилися інфікованими коронавірусом

Двоє з близько 120 осіб, яких літак Бундесверу забрав з китайського міста Ухань, виявилися інфікованими коронавірусом. Їх доправили до лікарні, поки решта пасажирів перебуватиме на каратнтині.

Літак Бундесверу з евакуйованими з Уханя німцями на борту сідає у Франкфурті-на-Майні

Літак Бундесверу з евакуйованими з Уханя німцями на борту сідає у Франкфурті-на-Майні

Після повернення з міста Ухань у Китаї, яке є епіцентром епідемії нового коронавірусу 2019-nCoV, двоє громадян Німеччини виявилися інфікованими хворобою. Про це в неділю, 2 лютого, повідомляється у спільному пресрелізі Німецького Червоного Хреста, військово-повітряних сил ФРН та округу Гермерсхайм, де евакуйовані перебувають на карантині.

"Ці особи сприйняли новину стримано й були ізольовані", - зазначається в повідомленні. Інфіковані були доставлені в університетську клініку Франкфурта-на-Майні у спеціально обладнаному для перевезення хворих на інфекційні хвороби транспортному засобі.

При цьому в пресрелізі заспокоюють, що для волонтерів та місцевого населення Гермерсхайма жодної загрози захворіти коронавірусом немає.

Евакуація до Німеччини літаком Бундесверу

Нагадаємо, що інфіковані особи прибули до Німеччини разом з іншими 124 людьми з китайського міста Ухань, де вперше було зафіксовано випадок захворювання людини на коронавірус 2019-nCoV і яке тепер стало епіцентром епідемії цієї недуги.

Усіх їх було евакуйовано до Німеччини літаком Бундесверу, який вилетів з Кельна у п'ятницю, 31 січня, і повернувся до ФРН вже наступного дня.

11 німців інфіковані коронавірусом

Разом з цими двома особами загальна кількість зафіксованих випадків інфікування німців новим коронавірусом 2019-nCoV досягла 11. Раніше міністерство охорони здоров'я Баварії повідомляло, що вже восьма людина на території цієї федеральної землі захворіла цією недугою.

Як і шість інших хворих на коронавірус баварців, це співробітник фірми, яка проводила семінар за участі громадянки Китаю. Вона була інфікована вірусом, однак відчула симптоми вже після повернення на батьківщину.

Також у суботу, 1 лютого, іспанське міністерство охорони здоров'я повідомило про випадок інфікування коронавірусом німецького туриста, який до цього мав контакт із хворою на недугу особою. Його було ізольовано у лікарні острова Гомера, що належить до Канарсього архіпелагу.

Дивитись відео 01:05

Ліки від коронавірусу: науковці в пошуку медикаментів (28.01.2020)

Аудіо й відео до теми

Ліки від коронавірусу: науковці в пошуку медикаментів (28.01.2020)  

Також за темою

Deutschland Frankfurt a.M. | Wuhan-Rückholung | Airbus A310 Kurt Schumacher | Bundeswehr

Німеччина евакуювала понад 120 людей з Уханю 01.02.2020

Літак Luftwaffe доправив 124 людини - громадян ФРН та їхніх рідних - з Уханю до Франкфурта. Планувалося, що літак дозаправиться у Москві. Утім, Росія відмовила в проміжній посадці.

Bombardier Global 5000

Уряд ФРН готує евакуацію своїх громадян з Уханя найближчими днями 29.01.2020

Військовий літак має найближчим часом забрати з китайської провінції Хубей німецьких громадян. Після прибуття до Франкфурта-на-Майні вони, вірогідно, два тижні перебуватимуть на карантині.

Deutschland Coronavirus Rückholungsflug

Спалах коронавірусу в Китаї: ФРН евакуює з Уханя понад 100 осіб 31.01.2020

Літак Бундесверу забере до Німеччини понад 130 людей з міста Ухань у Китаї, що найбільше постраждало від коронавірусу.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС. Як це позначиться на Європарламенті.  

Завод Південмаш. Економіка України зростає швидше, ніж світова? (picture alliance/dpa/epa/M. Markiv)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова?

Економіка України зростає швидше, ніж у світова. Про це Олексій Гончарук заявив у Давосі. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  