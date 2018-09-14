 Двох російських шпигунів затримали в Нідерландах і вислали в РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Двох російських шпигунів затримали в Нідерландах і вислали в РФ

За даним ЗМІ, російські агенти планували отримати дані лабораторії у швейцарському місті Шпіц, яка допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння в Солсбері. В РФ відмовились це коментувати.

Співробітник швейцарської лабораторії Labor Spiez

Співробітник швейцарської лабораторії Labor Spiez

Навесні цього року двоє російських шпигунів були затримані в Нідерландах і вислані до РФ. Про це у четвер, 13 вересня, повідомили нідерландська газета NRC Handelsblad і швейцарське видання Tages-Anzeiger. Точна дата затримання цих двох осіб невідома. 

DW.COM

Інтерв'ю підозрюваних в отруєнні Скрипалів - це казка для тих, хто готовий вірити будь-яким гостям Маргарити Симоньян, і брехня для внутрішнього користування - впевнений Іван Преображенський. (14.09.2018)

Торік російський супутник наблизився до італійсько-французького супутника Athena-Fidus та намагався його прослуховувати, повідомила міністерка оборони Франції. (07.09.2018)

Неназвані співрозмовники видань стверджують, що росіяни прямували до Швейцарії, щоб роздобути дані лабораторії в місті Шпіц, яка серед іншого допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння Сергія і Юлії Скрипалів в британському Солсбері. Раніше ця лабораторія вже ставала об'єктом атаки хакерів.

Швейцарська федеральна служба розвідки (NDB) у п'ятницю, 14 вересня, підтвердила інформацію видань. Росіяни планували протизаконні дії проти "критичної швейцарської інфраструктури", повідомила речниця спецслужби Ізабель Ґрабер, не надавши деталей, передає агенція dpa. Влада Нідерландів поки не прокоментувала цю ситуацію. 

В Службі зовнішньої розвідки РФ відмовилися прокоментувати інформацію про затримання російських шпигунів. "Ми не коментуємо ці повідомлення", - заявив керівник прес-бюро служби Сергій Іванов, передає агенція "Інтерфакс". У посольстві РФ в Швейцарії також заявили, що російській стороні нічого не відомо про цей інцидент.

Дивитись відео 01:05
Now live
01:05 хв

Меми про Путіна, шпигунів та отруту Новачок (16.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Меми про Путіна, шпигунів та отруту Новачок (16.03.2018)  

Також за темою

Doppelagent Sergei Skripal

Сергій Скрипаль співпрацював з розвідкою Іспанії - NYT 07.09.2018

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль співпрацював зі спецслужбами Іспанії. Найімовірніше, він допомагав у боротьбі проти оргзлочинності з пострадянського простору, пише видання The New York Times.

Nach dem Anschlag in Salisbury

Отруєння Скрипалів: Скотланд-Ярд підозрює двох чоловіків 03.07.2018

Британська поліція вважає, що підозрювані в отруєнні Скрипалів тісно пов'язані з Росією. Вони залишили Великобританію протягом доби після замаху, повідомляють ЗМІ.

Bildkombo - Sergei Skripal und seine Tochter Yulia

Отруєння Скрипаля: слідчі виявили сотні доказів 10.03.2018

За словами очільниці МВС Великобританії, слідство у справі про отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля просувається швидкими темпами. Слідчі ідентифікували 200 свідків та знайшли сотні доказів.

Реклама

Докладно

Виконавчий директор TI Україна Ярослав Юрчишин вважає, що досі невідомо усієї інформації щодо обґрунтованості справи Омеляна

Ярослав Юрчишин: Омелян - один з багатьох, до кого є питання

Інтерв'ю DW з головою TI Україна Ярославом Юрчишиним про звинувачення НАБУ на адресу Володимира Омеляна.  

Ілон Маск - керманич Tesla Motors (AFP/Getty Images/J. Lampen)

Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа (фотогалерея)

Мільярдер Ілон Маск, відомий як творець Tesla, активно інвестує у цілу низку бізнес-ідей майбутнього.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  