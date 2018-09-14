Двох російських шпигунів затримали в Нідерландах і вислали в РФ

Навесні цього року двоє російських шпигунів були затримані в Нідерландах і вислані до РФ. Про це у четвер, 13 вересня, повідомили нідерландська газета NRC Handelsblad і швейцарське видання Tages-Anzeiger. Точна дата затримання цих двох осіб невідома.

Неназвані співрозмовники видань стверджують, що росіяни прямували до Швейцарії, щоб роздобути дані лабораторії в місті Шпіц, яка серед іншого допомагає розслідувати хімічні атаки в Сирії і отруєння Сергія і Юлії Скрипалів в британському Солсбері. Раніше ця лабораторія вже ставала об'єктом атаки хакерів.

Швейцарська федеральна служба розвідки (NDB) у п'ятницю, 14 вересня, підтвердила інформацію видань. Росіяни планували протизаконні дії проти "критичної швейцарської інфраструктури", повідомила речниця спецслужби Ізабель Ґрабер, не надавши деталей, передає агенція dpa. Влада Нідерландів поки не прокоментувала цю ситуацію.

В Службі зовнішньої розвідки РФ відмовилися прокоментувати інформацію про затримання російських шпигунів. "Ми не коментуємо ці повідомлення", - заявив керівник прес-бюро служби Сергій Іванов, передає агенція "Інтерфакс". У посольстві РФ в Швейцарії також заявили, що російській стороні нічого не відомо про цей інцидент.