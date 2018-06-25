Двох підозрюваних у нападі на табір ромів у Львові взяли під варту

Пустомитівський районний суд обрав для двох підлітків, підозрюваних у нападі на табір ромів біля Львова, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області. Судові засідання стосовно інших шести підозрюваних відбудуться у вівторок, 26 червня, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас у поліції зазначали, що 20-річному організатору нападу на табір ромів у Львові повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Нагадаємо, увечері 23 червня група невідомих із ланцюгами, трубами й ножами напала на табір ромів на околиці Львова. Унаслідок нападу вбитий 24-річний мешканець табору, четверо людей, серед яких 10-літня дитина, - поранені.

Поліція затримала сімох неповнолітніх і 20-річного юнака, якого правоохоронці вважають організатором нападу. Усім затриманим оголосили про підозру у вчиненні хуліганських дій. Поліція перевіряє на причетність до скоєння цього злочину ще шістьох осіб.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження щодо умисного вбивства, розпалювання національної ворожнечі та втягування неповнолітніх у злочинну діяльність.

У Європі стурбовані насильством проти ромів

Напади радикалів на табори ромів останнім часом відбуваються в Україні регулярно. 22 квітня у Києві невідомі особи спалили табір ромів на Лисій горі у Києві. Відповідальність за цей акт взяли на себе праворадикали з організації "С14", вони пояснили його потребою в гарантуванні безпеки для місцевих мешканців.

9 травня невідомі спалили табір ромів поблизу Львова. Увечері 22 травня група озброєних осіб вчинила напад на табір ромів у Тернопільській області, які врятувалися втечею, під час сутички загорілися намети табору.

Ситуація викликає занепокоєння в Європі. Зокрема, комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович вимагає від української влади більших зусиль із захисту ромів від радикалів та притягнення винних у нападах до відповідальності. У Європейському центрі з захисту прав ромів заявили, що Національна поліція України ігнорує прояви насилля проти ромської громади.