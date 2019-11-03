Двох ексспівробітників Twitter звинуватили у шпигунстві на користь Саудівської Аравії

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення двом колишнім співробітникам Twitter у використанні їхнього доступу до соцмережі, аби шпигувати на користь Саудівської Аравії, передає видання Washington Post у середу, 6 листопада, публікуючи при цьому відповідні документи суду.

Прокуратура США закидає звинувачення двом чоловікам у отриманні доступу до інформації саудівських дисидентів, які використовують Twitter. Звинувачення пред'явили громадянину США Ахмаду Абуамму та громадянину Саудівської Аравії Алі Альзабараху.

Крім того, прокурори говорять ще про третього чоловіка - громадянина Саудівської Аравії Ахмеда Альмутаїрі. Він нібито виступав у ролі посередника між двома обвинуваченими та представниками королівства. Йому також інкримінують шпигунство.

За даними видання, Ахмад Абуаммо був заарештований у вівторок, 5 листопада, інші двоє обвинувачених перебувають у Саудівській Аравії. Абуаммо висунули звинувачення у шпигуванні за обліковими записами щонайменше трьох користувачів на користь керівників Саудівської Аравії. Також Абуаммо звинувачують у фальсифікації рахунків для перешкоджання розслідуванню ФБР.

Водночас Альбазараху закидають доступ до понад шести тисяч акаунтів у Twitter в 2015 році. Серед них, ймовірно, була сторінка відомого у Саудівській Аравії журналіста Омара Абдулазіза, який згодом активно спілкувався із вбитим у 2018 році в Стамбулі журналістом Джамалем Хашоггі.

Як зауважує видання, американські прокурори вперше звинуватили Саудівську Аравію у використанні агентів у США. "Це викликає стурбованість, чи здатна Кремнієва долина захищати приватну інформацію дисидентів та інших користувачів від репресивних урядів", - наголошує Washington Post.

Представники Twitter подякували міністерству юстиції США та ФБР за їхню роботу над розслідуванням. "Ми визнаємо, на що здатні піти зловмисники, щоб підірвати нашу соцмережу", - йдеться у заяві Twitter.

У свою чергу, посольство Саудівської Аравії не відповіло на запит видання прокоментувати звинувачення, висунуті федеральними прокурорами США.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі убили в саудівському консульстві Стамбула. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб. У січні 2019 року в Саудівській Аравії розпочався процес над підозрюваними у вбивстві журналіста.