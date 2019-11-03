 Двох ексспівробітників Twitter звинуватили у шпигунстві на користь Саудівської Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2019

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Новини

Двох ексспівробітників Twitter звинуватили у шпигунстві на користь Саудівської Аравії

Міністерство юстиції США звинуватило двох колишніх співробітників Twitter у шпигуванні на користь Саудівської Аравії. Їм закидають шпигування за критиками королівства та отриманні доступу до їхніх даних у соцмережі.

Мін'юст у США звинуватив двох колишніх співробітників Twitter у шпигуванні на користь Саудівської Аравії

Мін'юст у США звинуватив двох колишніх співробітників Twitter у шпигуванні на користь Саудівської Аравії

Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення двом колишнім співробітникам Twitter у використанні їхнього доступу до соцмережі, аби шпигувати на користь Саудівської Аравії, передає видання Washington Post у середу, 6 листопада, публікуючи при цьому відповідні документи суду.

Прокуратура США закидає звинувачення двом чоловікам у отриманні доступу до інформації саудівських дисидентів, які використовують Twitter. Звинувачення пред'явили громадянину США Ахмаду Абуамму та громадянину Саудівської Аравії Алі Альзабараху.

Крім того, прокурори говорять ще про третього чоловіка - громадянина Саудівської Аравії Ахмеда Альмутаїрі. Він нібито виступав у ролі посередника між двома обвинуваченими та представниками королівства. Йому також інкримінують шпигунство.

За даними видання, Ахмад Абуаммо був заарештований у вівторок, 5 листопада, інші двоє обвинувачених перебувають у Саудівській Аравії. Абуаммо висунули звинувачення у шпигуванні за обліковими записами щонайменше трьох користувачів на користь керівників Саудівської Аравії. Також Абуаммо звинувачують у фальсифікації рахунків для перешкоджання розслідуванню ФБР.

Водночас Альбазараху закидають доступ до понад шести тисяч акаунтів у Twitter в 2015 році. Серед них, ймовірно, була сторінка відомого у Саудівській Аравії журналіста Омара Абдулазіза, який згодом активно спілкувався із вбитим у 2018 році в Стамбулі журналістом Джамалем Хашоггі.

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Саудівська Аравія не видасть Туреччині своїх громадян, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр. (09.12.2018)

Про "кулю" проти журналіста Хашоггі говорив принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, пише видання New York Times. В ООН заявляють, що вбиство журналіста було сплановане. (08.02.2019)

Американські сенатори підтримали резолюцію зі звинуваченнями у смерті журналіста Джамаля Хашоггі на адресу саудівського кронпринца. Президент Трамп весь цей час заперечував причетність принца до вбивства репортера. (14.12.2018)

В ООН покладають відповідальність за вбивство Джамаля Хашоггі на владу Саудівської Аравії. Спецдоповідачка ООН заявила про наявність доказів, що вказують на причетність до вбивства принца Мохаммеда бін Салмана. (19.06.2019)

Як зауважує видання, американські прокурори вперше звинуватили Саудівську Аравію у використанні агентів у США. "Це викликає стурбованість, чи здатна Кремнієва долина захищати приватну інформацію дисидентів та інших користувачів від репресивних урядів", - наголошує Washington Post.

Представники Twitter подякували міністерству юстиції США та ФБР за їхню роботу над розслідуванням. "Ми визнаємо, на що здатні піти зловмисники, щоб підірвати нашу соцмережу", - йдеться у заяві Twitter.

У свою чергу, посольство Саудівської Аравії не відповіло на запит видання прокоментувати звинувачення, висунуті федеральними прокурорами США.

Нагадаємо, 59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаля Хашоггі убили в саудівському консульстві Стамбула. Спеціально для вчинення злочину з королівства до Стамбула прибули 15 осіб. У січні 2019 року в Саудівській Аравії розпочався процес над підозрюваними у вбивстві журналіста. 

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Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)

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документи суду

Аудіо й відео до теми

Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)  

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