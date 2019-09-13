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Двовладдя в Києві: чи будуть реформи в столиці, поки Кличко воює з Зеленським (відео)

Мер Києва Віталій Кличко може позбутися своєї другої посади - голови КМДА. У команді президента Володимира Зеленського запевняють: це покращить управління столицею. Що ж насправді означає можливе двовладдя у Києві?

Про бажання нового українського президента отримати контроль над столицею в українських ЗМІ почали спекулювати ледь не одразу після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах

Новий прем’єр Олексій Гончарук переконує киян, що навпаки розділення повноважень допоможе покращити систему управління столицею. На переконання команди президента Зеленського, Кличко втратив над цим контроль. Мер Віталій Кличко відкидає усі ці натяки на корупцію, вважає рішення уряду таким, що порушує закон про столицю.

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