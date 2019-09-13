Двовладдя в Києві: чи будуть реформи в столиці, поки Кличко воює з Зеленським (відео)

Мер Києва Віталій Кличко може позбутися своєї другої посади - голови КМДА. У команді президента Володимира Зеленського запевняють: це покращить управління столицею. Що ж насправді означає можливе двовладдя у Києві?
Про бажання нового українського президента отримати контроль над столицею в українських ЗМІ почали спекулювати ледь не одразу після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах
Новий прем’єр Олексій Гончарук переконує киян, що навпаки розділення повноважень допоможе покращити систему управління столицею. На переконання команди президента Зеленського, Кличко втратив над цим контроль. Мер Віталій Кличко відкидає усі ці натяки на корупцію, вважає рішення уряду таким, що порушує закон про столицю.
Володимир Зеленський хоче закріпити свій політичний успіх і планує взяти під контроль Київ, призначивши свою людину главою КМДА. Але таким чином він може повторити досвід Віктора Януковича. (04.09.2019)
Політична боротьба за Київ і конфлікт Зе-команди з мером Києва Віталієм Кличком - про це DW розпитала Олександра Ткаченка - дев'ятий номер у списку "Слуга народу" та гендиректора холдингу "1+1 media". (09.08.2019)
Кабінет Міністрів зробив крок до двовладдя у Києві, а фактично - до прямого президентського правління, заявив мер міста Віталій Кличко. Він наголосив, що звільнити його можуть лише кияни. (04.09.2019)
Столичний парк "Наталка" із кримінальним минулим став улюбленим місцем відпочинку киян і своєрідною візитівкою мера Віталія Кличка. Але почалося усе з активістки Наталії Чорногуб, про неї - у проекті DW #LocalHeroes. (08.08.2019)
Команда президента Зеленського наполягає на тому, щоб мер Києва поділився своєю владою в столиці. Протистояння з Кличком може стати фатальною помилкою Зеленського, вважає Сергій Руденко. (02.08.2019)